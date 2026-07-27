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NBA／費城76人正式宣布簽下詹姆斯 將穿23號球衣

中央社／費城27日綜合外電報導
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職籃NBA費城76人今天正式宣布，簽下聯盟歷史得分王詹姆斯（中），而且他會穿上2...
職籃NBA費城76人今天正式宣布，簽下聯盟歷史得分王詹姆斯（中），而且他會穿上23號球衣。（路透）

美國職籃NBA費城76人今天正式宣布，簽下聯盟歷史得分王詹姆斯（LeBron James），而且他會穿上23號球衣。

路透社報導，76人隊於社群媒體發文，附上一張照片可看見詹姆斯的藍色23號球衣，旁邊還放著一頂皇冠。

76人老闆哈里斯（Josh Harris）發新聞稿說：「我等不及想看勒布朗聯手布朗（Jaylen Brown）、埃奇庫姆（VJ Edgecombe）、恩比德（Joel Embiid）、馬克西（Tyrese Maxey）和我們具天賦的陣容為費城奪冠。」

現年41歲的詹姆斯24日宣布要轉戰76人，但這支球隊已長達43年沒有贏得NBA總冠軍了。

76人已經跟詹姆斯簽下兩年合約，總值800萬美元。

詹姆斯闖蕩NBA長達23年，曾效力克里夫蘭騎士、邁阿密熱火與洛杉磯湖人，迄今總共獲得4座總冠軍。

精華 FAQ

  • 76人正式宣布簽下的是詹姆斯（LeBron James），球隊同時確認他將穿上23號球衣。這項消息也透過社群媒體與球衣照片對外公開。

  • 球隊在社群媒體發文時附上一張照片，可見詹姆斯的藍色23號球衣，旁邊還放著一頂皇冠，強調他在聯盟中的巨星地位與代表性。

  • 詹姆斯與76人簽下2年、總值800萬美元的合約。球隊老闆表示，期待他與布朗、埃奇庫姆、恩比德、馬克西等人聯手，為費城爭奪總冠軍。

NBA 費城 詹姆斯

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