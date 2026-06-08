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NBA／溫班亞瑪轟32分 馬刺G3扳回一城 在川普面前斷尼克13連勝

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NBA／溫班亞瑪轟32分 馬刺G3扳回一城 在川普面前斷尼克13連勝

記者劉肇育／即時報導
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馬刺隊球星溫班亞瑪8日拿下32分。(路透)
馬刺隊球星溫班亞瑪8日拿下32分。(路透)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：溫班亞瑪轟下32分，率馬刺在客場以115比111扳回一城。
  • 重點二：馬刺第四節靠嚴密防守與卡瑟爾、福克斯關鍵進球逆轉。
  • 重點三：尼克雖有布朗森與阿努諾比合砍60分，仍遭終止13連勝。

NBA總冠軍賽第三戰今天移師尼克主場麥迪遜花園廣場，不僅川普總統與前NBA球星林書豪都到場觀戰，兩隊也再度打出激烈的拉鋸戰，其中背水一戰的馬刺在上半場打完雖然一度落後，但第四節靠著嚴密的防守，加上卡瑟爾（Stephon Castle）、福克斯（De'Aaron Fox）關鍵時刻連續進球，幫助馬刺最終以115：111扳回一城，系列賽追到1：2，也中斷尼克季後賽13連勝。

在主場苦吞2連敗陷入絕對劣勢的馬刺，今天第三戰反客為主，前5分鐘溫班亞瑪（Victor Wembanyama）4投全中，搭配上卡瑟爾與瓦賽爾（Devin Vassell）的火力展現，率隊打出19：9的猛烈攻勢，反觀尼克首節受制於對手防守單節發生4次失誤，陷入22：33的雙位數落後。

第二節尼克隨即吹起反攻號角，靠著防守壓制以及阿努諾比（OG Anunoby）、唐斯（Karl-Anthony Towns）和艾爾瓦拉多（Jose Alvarado）聯手在開局3分半鐘內轟出16：7的攻勢逼出馬刺暫停。暫停過後尼克持續施壓，並靠著哈特（Josh Hart）、布朗森（Jalen Brunson）連續追加冷箭，加上唐斯穩健的罰球，率領尼克單節狂灌42分，半場打完尼克以64：57反超馬刺取得7分領先。

易籃後，馬刺也再度展開反撲，在上半場就有15分進帳的溫班亞瑪領軍下，馬刺不斷撕裂尼克防線並站上罰球線，單節獲得14次罰球機會並罰進10球，反觀尼克在第三節未能延續上半場的火燙手感，在攻守兩端都備受威脅，第三節打完馬刺反倒取得1分領先。

第四節馬刺持續展開猛攻，在前三分半鐘再打出6：0攻勢，讓前幾場比賽在第四節都打出精彩表現的尼克陷入困境，儘管尼克在該節中段手感回溫後嘗試反撲，但馬刺的嚴密防守讓尼克多次在籃下「吃鍋」，反觀馬刺卡瑟爾在比賽最後1分54秒投進關鍵三分球，也是兩隊本節投進的第一顆三分球，幫助球隊取得7分領先。

比賽最後31秒，尼克布朗森回敬看三分球，讓雙方回到一個球權差距，但整場比賽手感不佳的馬刺福克斯卻在關鍵時刻挺身而出，中距離跳投命中，不過尼克今天手感最火燙的阿努諾比在沒有出手空間的情況下，仍是硬投進三分球，讓兩隊在倒數9.4秒回到2分差。但馬刺卡瑟爾關鍵時刻頂住壓力兩罰俱中，幫助馬刺最終以4分差距險勝，冠軍賽追到1：2。

馬刺今天以溫班亞瑪拿下32分、8籃板、6助攻表現最佳，卡瑟爾則有23分進帳，馬刺先發五虎今天得分街來到雙位數。至於尼克布朗森同樣有32分演出，阿努諾比28分。

精華 FAQ

  • 馬刺在麥迪遜花園廣場以115比111擊敗尼克，成功在客場扳回一城，系列賽戰況改為1比2，讓戰局重新出現懸念。

  • 馬刺第四節靠嚴密防守壓制尼克禁區，卡瑟爾命中關鍵三分，福克斯在最後時刻投進中距離，並由卡瑟爾兩罰全中鎖定勝局。

  • 溫班亞瑪替馬刺拿下32分、8籃板、6助攻，卡瑟爾貢獻23分；尼克方面布朗森攻下32分，阿努諾比也有28分進帳。

馬刺 NBA 川普

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