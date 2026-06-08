我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加人倫慘劇 父親槍殺10歲雙胞胎兒後自盡

NBA總冠軍賽G3／川普現身觀戰尼克 紐約迎瘋狂星期一

NBA總冠軍賽G3／川普、曼達尼觀戰尼克 紐約瘋狂星期一

記者顏伶如／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
川普總統8日抵達麥迪遜花園廣場(Madison Square Garden)觀看...
川普總統8日抵達麥迪遜花園廣場(Madison Square Garden)觀看NBA總冠軍賽第三戰。(路透)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：NBA總冠軍賽G3回到紐約，川普與曼達尼同場觀戰。
  • 重點二：尼克連勝氣勢帶動全城瘋狂，場館加強安檢與管制。
  • 重點三：川普再訪麥迪遜花園廣場，曼達尼自掏腰包購票。

美國職業籃球聯盟(NBA)總冠軍賽第三戰，8日回到紐約尼克隊(New York Knicks)主場，兩位同樣出身紐約的重量級人物川普總統、紐約市長曼達尼(Zohran Mamdani)都到麥迪遜花園廣場(Madison Square Garden)觀看比賽，使紐約迎來「瘋狂星期一」。

尼克隊從總冠軍賽開打以來一路告捷，紐約市整個氣氛因此改變，彌漫著橘藍兩色興奮歡喜，這股狂熱加上總統駕到，讓相關機關採取特別因應措施。麥迪遜花園廣場規定觀眾入場禁止攜帶包包，並要求觀眾提早2小時抵達以便通過安檢，並於比賽開始之前就座完畢，原本計畫在場外舉辦的觀球派對則宣布取消。

尼克隊本季比賽連續拿下13場勝利，最近4場是在客場贏球，這是50多年來第一次如此接近NBA總冠軍，對於尼克隊球迷來說，指日可待的成功遠比維安規定所帶來的各種不方便重要得多。

身為土生土長紐約人的川普，這趟行程也是返鄉之旅。上一次川普來到麥迪遜花園廣場是贏得2024年總統大選之前舉行競選最後集會，那次高調現身再次讓世人見證他在政治、文化層面的影響力。

川普總統（中）早年曾批評過NBA，但他也是尼克隊球迷。圖為1991年與前妻瑪拉‧...
川普總統（中）早年曾批評過NBA，但他也是尼克隊球迷。圖為1991年與前妻瑪拉‧梅波斯(右) 一起看尼克隊和太陽隊的比賽。（美聯社）

數周之後，川普以總統當選人身分回到麥迪遜花園廣場觀看「終極格鬥冠軍賽」(Ultimate Fighting Championship)，同行還有科技富豪馬斯克(Elon Musk)、保守派名嘴羅根(Joe Rogan)、後來出任衛生部長的衛生部長小羅勃．甘迺迪(Robert F. Kennedy Jr.)等。

紐約時報分析，川普這兩次蒞臨麥迪遜花園廣場都獲得觀眾給予英雄式歡迎，但尼克隊球迷則不一定給予一樣熱情的待遇。目前川普施政滿意度是二度執政以來最低點。

曼達尼雖與川普立場不同，但展現願意爭取川普善意的態度，樂於扮演大方的地主角色。曾形容川普是「暴君」、「腐敗文化的化身」的曼達尼上周接受廣播訪問時說：「我們很高興所有支持尼克隊的人前來這裡。」

川普將坐在麥迪遜花園廣場豪華包廂，符合財富非凡的一貫風格。曼達尼則透過發言人說門票是自掏腰包買的。

球迷8日準備進入麥迪遜花園廣場(Madison Square Garden)觀看...
球迷8日準備進入麥迪遜花園廣場(Madison Square Garden)觀看NBA總冠軍賽第三戰。(路透)

精華 FAQ

  • 因為比賽回到尼克主場，川普與曼達尼兩位紐約重量級人物同場現身，加上尼克強勢連勝，讓整座城市陷入高度興奮與關注。

  • 場館規定觀眾不得攜帶包包，並要求提早兩小時到場接受安檢、在開賽前就座，原定的場外觀球派對也因維安而取消。

  • 川普是回到家鄉觀賽，坐進豪華包廂；曼達尼雖曾批評川普，仍以地主姿態歡迎所有尼克球迷，並表示門票是自掏腰包購買。

曼達尼 NBA 總冠軍賽

上一則

NBA／尼克球迷包圍馬刺飯店 嘲諷斑馬「去打高爾夫」

下一則

NBA／馬刺G3作客紐約沒退路 卡瑟爾透露波波維奇用一段話點醒眾將

延伸閱讀

曼達尼將自費買票出席NBA總決賽 與川普同場但坐不同區

曼達尼將自費買票出席NBA總決賽 與川普同場但坐不同區
尼克迎主場總決賽 票價破萬 川普將出席維安空前

尼克迎主場總決賽 票價破萬 川普將出席維安空前
NBA尼克隊闖進總冠軍賽 川普要在紐約看球

NBA尼克隊闖進總冠軍賽 川普要在紐約看球
為尼克隊首戰助威 紐約市府解除戶外觀賽派對禁令

為尼克隊首戰助威 紐約市府解除戶外觀賽派對禁令

熱門新聞

林書豪(右)與安東尼。(美聯社資料照)

林書豪受邀赴NBA總決賽第3、4戰 或上安東尼節目「破冰」

2026-06-06 16:43
中國知名體育品牌李寧2日官宣，與NBA勇士隊球星柯瑞及柯瑞品牌「Curry Brand」達成長期合作。(取材自每日經濟新聞)

柯瑞投奔李寧簽10年約 前NBA球員批：自由被兜售

2026-06-02 20:50
曾於2012年颳起「林來瘋」的前尼克隊後衛林書豪，將在尼克隊爭奪NBA總冠軍賽期間加入ESPN擔任球評員。(美聯社)

「林來瘋」重返NBA 林書豪擔任ESPN總冠軍戰球評

2026-06-02 19:55
世界排名第114的波蘭網球選手赫瓦林斯卡今天在法網女單準決賽締造歷史，以直落二擊敗第25種子施耐德，成為網球運動職業化以來第一位從會外賽一路打進法網決賽的女將。(路透)

世界排名114 波蘭女將赫瓦林斯卡闖法網決賽 寫黑馬傳奇

2026-06-04 16:33
尼克守住領先優勢，以105比104擊敗馬刺，取得系列賽2連勝，並帶著絕佳氣勢迎接後續賽程。 (路透)

NBA／溫班亞瑪關鍵失誤加最後一擊失手 尼克帶冠軍賽2連勝回紐約

2026-06-05 23:36
安德瑞娃在法國網球公開賽女單決賽以直落二擊敗波蘭黑馬赫瓦林斯卡，贏得生涯首座大滿貫賽冠軍。(路透)

19歲安德瑞娃法網封后 波蘭黑馬赫瓦林斯卡功虧一簣

2026-06-06 12:21

超人氣

更多 >
點牛排時有禁忌語 服務生一聽會秒翻白眼

點牛排時有禁忌語 服務生一聽會秒翻白眼
川普政府將規模空前的「取消國籍」最新一批有17人

川普政府將規模空前的「取消國籍」最新一批有17人
湖南小三在街頭被正宮揪髮、痛毆 網驚：身材太好了

湖南小三在街頭被正宮揪髮、痛毆 網驚：身材太好了
麻州2惡警歧視私訊曝光：辱罵吳弭小賤人、狂飆中國佬

麻州2惡警歧視私訊曝光：辱罵吳弭小賤人、狂飆中國佬
洋男剛到中國 靠「1頓麻辣燙」與西安女開房、拍片炫燿

洋男剛到中國 靠「1頓麻辣燙」與西安女開房、拍片炫燿