NBA總冠軍賽G3／川普、曼達尼觀戰尼克 紐約瘋狂星期一

川普總統8日抵達麥迪遜花園廣場(Madison Square Garden)觀看NBA總冠軍賽第三戰。(路透)

AI重點 文章重點整理： 重點一： NBA總冠軍賽G3回到紐約，川普與曼達尼同場觀戰。

NBA總冠軍賽G3回到紐約，川普與曼達尼同場觀戰。 重點二： 尼克連勝氣勢帶動全城瘋狂，場館加強安檢與管制。

尼克連勝氣勢帶動全城瘋狂，場館加強安檢與管制。 重點三：川普再訪麥迪遜花園廣場，曼達尼自掏腰包購票。

美國職業籃球聯盟(NBA )總冠軍賽 第三戰，8日回到紐約尼克隊(New York Knicks)主場，兩位同樣出身紐約的重量級人物川普總統、紐約市長曼達尼 (Zohran Mamdani)都到麥迪遜花園廣場(Madison Square Garden)觀看比賽，使紐約迎來「瘋狂星期一」。

尼克隊從總冠軍賽開打以來一路告捷，紐約市整個氣氛因此改變，彌漫著橘藍兩色興奮歡喜，這股狂熱加上總統駕到，讓相關機關採取特別因應措施。麥迪遜花園廣場規定觀眾入場禁止攜帶包包，並要求觀眾提早2小時抵達以便通過安檢，並於比賽開始之前就座完畢，原本計畫在場外舉辦的觀球派對則宣布取消。

尼克隊本季比賽連續拿下13場勝利，最近4場是在客場贏球，這是50多年來第一次如此接近NBA總冠軍，對於尼克隊球迷來說，指日可待的成功遠比維安規定所帶來的各種不方便重要得多。

身為土生土長紐約人的川普，這趟行程也是返鄉之旅。上一次川普來到麥迪遜花園廣場是贏得2024年總統大選之前舉行競選最後集會，那次高調現身再次讓世人見證他在政治、文化層面的影響力。

川普總統（中）早年曾批評過NBA，但他也是尼克隊球迷。圖為1991年與前妻瑪拉‧梅波斯(右) 一起看尼克隊和太陽隊的比賽。（美聯社）

數周之後，川普以總統當選人身分回到麥迪遜花園廣場觀看「終極格鬥冠軍賽」(Ultimate Fighting Championship)，同行還有科技富豪馬斯克(Elon Musk)、保守派名嘴羅根(Joe Rogan)、後來出任衛生部長的衛生部長小羅勃．甘迺迪(Robert F. Kennedy Jr.)等。

紐約時報分析，川普這兩次蒞臨麥迪遜花園廣場都獲得觀眾給予英雄式歡迎，但尼克隊球迷則不一定給予一樣熱情的待遇。目前川普施政滿意度是二度執政以來最低點。

曼達尼雖與川普立場不同，但展現願意爭取川普善意的態度，樂於扮演大方的地主角色。曾形容川普是「暴君」、「腐敗文化的化身」的曼達尼上周接受廣播訪問時說：「我們很高興所有支持尼克隊的人前來這裡。」

川普將坐在麥迪遜花園廣場豪華包廂，符合財富非凡的一貫風格。曼達尼則透過發言人說門票是自掏腰包買的。

球迷8日準備進入麥迪遜花園廣場(Madison Square Garden)觀看NBA總冠軍賽第三戰。(路透)