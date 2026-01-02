我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

范冰冰拿金馬獎座發文兩樣情 Threads狂曬馬 微博剩自拍照交作業

醫師絕對不吃3種食物 「這1類」更被列為一級致癌物

NBA／新人王之爭激烈 兩度交手 佛雷格都被埃奇庫姆比下

記者劉肇育／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
獨行俠新秀佛雷格（右）與76人隊埃奇庫姆（左）新人王之爭備受關注。（路透）
獨行俠新秀佛雷格（右）與76人隊埃奇庫姆（左）新人王之爭備受關注。（路透）

獨行俠隊與76人隊在1日上演本賽季的第二次交手，其中兩隊新秀佛雷格（Cooper Flagg）與埃奇庫姆（VJ Edgecombe）的新人王之爭也備受關注，最終埃奇庫姆也拿下23分、5助攻、4抄截的亮眼數據幫助76人收下對戰2連勝，為衝擊新人王多添一筆有利數據。

身為去年選秀狀元與探花的埃奇庫姆，在新秀賽季都打出亮眼成績，其中埃奇庫姆在76人開季飽受傷病所苦的情況下，與馬克西（Tyrese Maxey）組成破壞力強大的雙衛組合，幫助76人一度打出東區前段班的佳績。

至於佛雷格雖然開季一度因為新角色的適應問題表現不如預期，不過隨著與獨行俠體系的逐漸磨合，也展現「美國之子」的身手，在新秀戰力榜上登頂，領先排名第二名的黃蜂隊克努佩爾（Kon Knueppel）與第3名的埃奇庫姆。

而1日佛雷格也與埃奇庫姆上演本賽季第二度的對決，雙方前一次交手分別拿下24分與26分，最終獨行俠以7分差距吞敗，1日再度碰頭埃奇庫姆又是裡子面子全贏，以23分、5助攻、4抄截技壓下半場一分未得的佛雷格12分、7籃板、7助攻。

談到與埃奇庫姆的交手，佛雷格說：「我不會說我們是競爭關係，但顯然大家都會從獎項或其他方面來看，你總是會被拿來與同期的球員做比較。」

佛雷格接著強調，「我很欣賞VJ，過去3年我們一在高水平的賽場上競爭，所以我對他充滿敬意與尊重，他是一位極具競爭力的球員，也是一位能在高層級賽事屢獲殊榮的球員，這一點是顯而易見的，我非常尊重他也十分欣賞他今年的表現。」

上一則

MLB／山本由伸季後賽神級演出 媒體預測新賽季成績卻更保守

下一則

NBA／走過同樣傷痛 杜蘭特籲別向約柯奇貼上「玻璃人」標籤

延伸閱讀

NBA／勇士王朝落幕關鍵 提格直言：波爾本該接班湯普森

NBA／勇士王朝落幕關鍵 提格直言：波爾本該接班湯普森
NBA／守到佛雷格下半場1分未得 76人新三巨頭狂轟81分收2連勝

NBA／守到佛雷格下半場1分未得 76人新三巨頭狂轟81分收2連勝
NBA／波特在籃網打出生涯年 媒體點名勇士等4隊是熱門下家

NBA／波特在籃網打出生涯年 媒體點名勇士等4隊是熱門下家
NBA／籲「保送」詹皇進明星賽 勇士格林：他當門面20年了

NBA／籲「保送」詹皇進明星賽 勇士格林：他當門面20年了

熱門新聞

林書豪在球衣退休儀式和家人合影。(記者邱德祥／攝影)

林書豪退休／感謝太太當背後力量 林書豪分享交往小故事

2025-12-28 12:22
周杰倫(左)驚喜現身林書豪的球衣退休儀式。(記者邱德祥／攝影)

林書豪退休／周杰倫驚喜現身 稱林書豪「傳奇人物」

2025-12-28 11:25
林書豪在球衣退休儀式和國王全體球員合影。(記者邱德祥／攝影)

林書豪退休／結束15年球員生涯 林書豪曝印象最深刻一戰

2025-12-28 13:22
湖人隊球星詹姆斯（右）25日在輸球後直接離場，未接受訪問。（美聯社）

NBA／湖人輸火箭詹姆斯直接離場 唐西奇：需要五人共同努力才能贏

2025-12-26 02:45
澳洲男網選手基里洛斯（右）28日在杜拜舉行的「性別大戰」擊敗女子世界第一的莎芭蓮卡（左）。（美聯社）

網球「性別大戰」爭議中開打 壞小子擊敗莎芭蓮卡

2025-12-28 21:38
湖人球星詹姆斯（左）於26日對上火箭球星杜蘭特（右）。（美聯社）

NBA／近10戰苦吞6敗後開會檢討 湖人教頭點出3大方向

2025-12-27 22:10

超人氣

更多 >