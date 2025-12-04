NBA／溫班亞瑪續缺陣 馬刺柯奈特賞再見鍋 2分差退魔術

我的頻道

記者曾思儒／即時報導
柯奈特(右)賞再見火鍋。（路透）
柯奈特(右)賞再見火鍋。（路透）

馬刺隊當家球星溫班亞瑪（Victor Wembanyama）持續因傷缺陣，但3日除有福克斯（De’Aaron Fox）31分領軍，柯奈特（Luke Kornet）更賞出「再見火鍋」，封掉魔術隊華格納（Franz Wagner）的追平一擊，助隊驚險以114：112帶走勝利。

福克斯全場31分有10分出現在決勝關頭，且是一人包辦馬刺最後10分，包括最後1.4秒的兩罰俱中，讓馬刺回到2分領先。

迷數最後一擊由華格納操刀，他假動作雖晃起夏帕尼（Julian Champagnie），但柯奈特飛身封掉有機會的追平球，「再見火鍋」助隊奪勝，讓馬刺隊有衝上場圍著他慶祝。

這場勝利也是溫班亞瑪缺陣9場的第7勝，除福克斯31分發揮，哈波（Dylan Harper）16分、5籃板、5助攻，瓦賽爾（Devin Vassell）15分、6籃板。

魔術同樣少了禁區大將班切羅（Paolo Bancherro），他因腹股溝拉傷缺陣10場。華格納攻下全隊最高25分，薩格斯（Jalen Suggs）24分、3抄截但最後25秒犯滿。

川普簽字 「台灣保證實施法案」生效 國務院須每5年定期檢視

NBA／雷霆浪費22分領先 亞歷山大轟38分驚險退勇士奪13連勝

川普簽字 美國「台灣保證實施法案」正式生效

NBA／康寧漢大三元球隊卻連漏3關鍵籃板 活塞不敵魔術本季首度連敗

