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NBA全明星賽／沒意外 國際聯隊冠軍戰強碰本土巨星「俠客隊」

記者曾思儒／即時報導
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Milwa歐尼爾領軍的本土巨星「俠客隊」頭號球星哈登（左）和里拉德（右）。（美聯社）
Milwa歐尼爾領軍的本土巨星「俠客隊」頭號球星哈登（左）和里拉德（右）。（美聯社）

NBA全明星賽16日登場，全新賽制採4隊進行迷你錦標賽，以國際球星為主的巴克利隊和俠客隊都沒意外在首輪出線，將在最後決賽爭奪今年金盃。

為挽救收視率，NBA今年改變全明星賽制度，24名球員分成3隊，加上新秀挑戰賽勝出的隊伍，一共4隊進行3場比賽，每場比賽先達40分的隊伍獲勝。

第一場由巴克利（Charles Barkley）領軍的國際巨星隊出戰史密斯（Kenny Smith）率領的新生代好手，有金塊隊MVP熱門人選約柯奇（Nikola Jokic）、馬刺隊當家長人「斑馬」溫班亞瑪（Victor Wembanyama）和雷霆隊亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）坐鎮的巴克利隊，雖一度落後，但在亞歷山大12分領軍、「斑馬」賣力防守下要回領先，以41：32拿下勝利。

歐尼爾（Shaquille O'Neal）領軍的本土巨星「俠客隊」，「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）雖在賽前宣布因腿傷不上陣，地主頭號球星柯瑞（Stephen Curry）和里拉德（Damian Lillard）合計投進3記三分球帶動下，以42：35擊敗WNBA傳奇人物帕克（Candace Parker）帶領的新秀隊。

今年全明星賽總獎金達180萬美元，冠軍成員每人可得到125000美元，亞軍50000美元，第3名和第4名各得到25000美元。

以國際球星為主的巴克利隊首輪出線。（美聯社）
以國際球星為主的巴克利隊首輪出線。（美聯社）

NBA 柯瑞 馬刺

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