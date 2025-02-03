場邊人語／湖人前鋒 已成塵封

洛杉磯湖人 隊面對後詹姆斯時期的局面，就從走訪紐約市 期間開始。

湖人隊是於2月1日晚間造訪紐約市麥迪臣廣場花園（Madison Square Garden)挑戰尼克隊，終場以128：112勝出。

湖人隊40歲的看板球星詹姆斯（LeBron Raymone James Sr.）全場上陣36分鐘49秒，收穫33分12次助攻11個籃板球，拿到這個球季第10次「大三元」。

詹姆斯當晚和兒子同框，分別以先發身分和替補角色出場。

至於詹姆斯的31歲隊友大前鋒戴維斯（Anthony Marshon Davis Jr.）則是在這個難忘的星期六深夜，間接得知自己已經透過交易換穿德州 達拉斯獨行俠隊的制服。

這次透過獨行俠隊、湖人隊和猶他爵士隊三方交易，剛剛度過25歲生日的唐西奇（Luka Dončić）正式成為詹姆斯的戰友，並且有希望在最近的將來引領湖人隊再創佳績。

這項人事變化，令大聯盟球隊、球迷和球員嘖嘖稱奇；有人認為這是湖人隊針對詹姆斯和戴維斯合作關係惡化的回應；也有不在少數的評家以為這是湖人隊面臨詹姆斯上陣時間屈指而數的布局；更有許多獨行俠隊的球迷，對於唐西奇的實力和影響力顯得依依不捨。

唐西奇身高6呎6吋，5次當選全明星。他參加2018年6月21日大聯盟年度選秀活動，由亞特蘭大老鷹隊在第1輪第3順位圈選，同年10月17日正式參加聯賽。

唐西奇是NBA歷年以來，唯一的後衛球員在未滿21足歲時，就創下至少20次「大三元」紀錄。