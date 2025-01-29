我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人農場主被ICE逮捕 17年美國夢一場空？

搶先澤倫斯基 內唐亞胡下周訪華府會川普 新政府首位獲邀外國領袖

NBA／溫班亞瑪領銜 新秀對抗賽成員名單公布

記者曾思儒／綜合報導
溫班亞瑪。（歐新社）
溫班亞瑪。（歐新社）

NBA28日公布明星賽中新秀對抗賽的入選名單，兩隊陣容就有四名法國球員，學長們由馬刺隊當家球星溫班亞瑪（Victor Wembanyama）領銜，巫師隊的同胞庫里巴利（Bilal Coulibaly）也入內，去年選秀會獲得「狀元」肯定的法國19歲新星里薩謝（Zaccharie Risacher）則在新秀陣容中，和巫師隊的同胞長人薩爾（Alexandre Sarr）一同參與年度嘉年華盛會。

NBA官方為提升明星賽可看度，今年全明星賽進行改制，採4隊錦標賽方式進行；新制度仍會選出24位明星球員，10位先發由球迷、球員和媒體投出，另外14人由教練挑選，24位球員將拆成3隊、每隊8人，再加上贏下新秀挑戰賽的冠軍球隊，總共4支球隊進行單淘汰賽，第一階段先拿到40分的球隊勝出，兩支出線隊伍再爭奪最後冠軍。

今年新秀對抗賽共選進10位新秀、11位「二年級生」和7位發展聯盟的球員，聯盟2月4日將進行新秀對抗賽選秀，3支明星隊的成員將由名譽總教練挑選後公布。

若有球員同時入選明星隊和新秀隊，他在2月16日舉行的明星賽只會代表其中一支隊伍出賽。

NBA 馬刺

上一則

NBA／戴維斯首節就飆21分 全場42分23籃板助湖人捕黃蜂

下一則

MLB／對佐佐木朗希實力有信心 日職監督仍點出1大隱憂

延伸閱讀

NBA／戴維斯首節就飆21分 全場42分23籃板助湖人捕黃蜂

NBA／戴維斯首節就飆21分 全場42分23籃板助湖人捕黃蜂
NBA／拋投準絕殺綠衫軍 火箭湯普森自豪：我就像布萊恩

NBA／拋投準絕殺綠衫軍 火箭湯普森自豪：我就像布萊恩
NBA／麥克朗確定參加灌籃大賽 挑戰史上首位3連霸

NBA／麥克朗確定參加灌籃大賽 挑戰史上首位3連霸
NBA／巴特勒先發被取代氣到離隊 熱火無限期禁賽

NBA／巴特勒先發被取代氣到離隊 熱火無限期禁賽

熱門新聞

（取自微博）

冬季極限運動會 谷愛凌摔倒傷退「已不能走路」

2025-01-25 16:34
鈴木一朗入選美國棒球名人堂。(美聯社)

MLB／鈴木一朗入選名人堂差1票 記者抱不平：哪個笨蛋出來自首

2025-01-21 20:57
莎芭蓮卡無緣在澳洲網球公開賽完成三連霸偉業，摔爛自己的球拍。（美聯社）

澳網／3連霸夢碎摔爛球拍 莎芭蓮卡傲嬌喊話：都是你們錯

2025-01-25 11:23
中國隊選手王楚欽（左）與孫穎莎在混合雙打比賽中。（中新社）

治理飯圈 中國乒乓球隊解散粉絲群…王楚欽孫穎莎表態了

2025-01-25 08:56
謝淑薇組合在澳網拿下女雙亞軍。（美聯社）

澳網／頒獎典禮拿錯獎盤 謝淑薇坦言不開心：希望下次能拿大獎盃

2025-01-26 03:00
約柯奇再度上演驚人數據。(路透)

NBA／扔進66呎超大號三分！約柯奇超級大三元狂寫紀錄

2025-01-24 07:19

超人氣

更多 >
冷凍肉類出現這現象 不可忽略的警示訊號

冷凍肉類出現這現象 不可忽略的警示訊號
面對移民執法 洛杉磯學區發「小紅卡」作護身符

面對移民執法 洛杉磯學區發「小紅卡」作護身符
靠社安金生活7年 他說：這5項房屋花費不要省

靠社安金生活7年 他說：這5項房屋花費不要省
NVIDIA崩跌只是開始？黑天鵝作者示警「可能腰斬」

NVIDIA崩跌只是開始？黑天鵝作者示警「可能腰斬」
華人農場主被ICE逮捕 17年美國夢一場空？

華人農場主被ICE逮捕 17年美國夢一場空？