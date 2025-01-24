NBA／明星賽先發 詹皇第21度入選 字母哥連2年人氣王

東西區明星賽先發出爐，詹姆斯生涯第21次入選。（美聯社）

NBA官方23日公布東西區明星賽先發名單，其中公鹿當家球星安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）連兩年成為得票數最多的球員；尼克是唯一一支擁有兩名先發的球隊，至於詹姆斯（LeBron James）、柯瑞 （Stephen Curry）和杜蘭特（Kevin Durant）3老，則是繼巴黎奧運 之後再度攜手先發。

40歲的詹姆斯生涯第21次入選明星賽，歷史上其他球員沒有人可以達到20次，可說是一騎絕塵。

東區先發名單除了安戴托昆波，還有尼克的唐斯（Karl-Anthony Towns）和布朗森（Jalen Brunson）、塞爾蒂克的泰托姆（Jayson Tatum）和騎士隊的米契爾（Donovan Mitchell），這5人正好是目前東區前4強的球隊成員。