NBA／一度領先騎士42分 亞歷山大飆40分率雷霆扳回顏面

亞歷山大。(路透)

儘管前一次交手時遭到騎士中斷15連勝，但今天雷霆回到主場再戰騎士總算如願復仇，在球隊一哥亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）猛轟40分外帶8助攻領軍下，雷霆一度取得高達42分領先優勢，最終也以134：114輕取騎士，收下4連勝。

身為東西區龍頭的騎士與雷霆，本季首度交手時就打得絕無冷場，最終騎士也以7分差距硬是中斷了雷霆的15連勝，但今天雙方移師到奧克拉荷馬市再度交鋒，雷霆不僅討回顏面，還從開賽就讓比賽呈現一面倒的局勢。

雷霆在上半場就火力全開，前兩節合計攻下75分，亞歷山大在第一節個人就拿下15分，甚至比騎士團隊的14分還要多出1分，除了進攻表現搶眼外，面對本賽季進攻火力強大的騎士，雷霆在上半場也僅讓對手拿下49分，攻守兩端的亮眼表現，幾乎讓騎士無可趁之機。

易籃後雷霆進攻火力不減，再度在第三節轟下44分，並取得高達42分領先優勢，也讓勝負變得毫無懸念，最終雷霆也在團隊6人得分上雙，其中亞歷山大一人就包辦40分、8助攻、2抄截領軍下，以20分差距中斷本季騎士對戰西區球隊的11連勝。

對於兩隊今天再度交鋒賽況卻與前一場截然不同，雷霆總教練戴格諾（Mark Daigneault）說：「我們這場比賽是帶著計畫而來，並且早早就將它徹底執行，這是我們過去10天來的最大進步。另外亞歷山大還是老樣子，這就是他如此優秀的原因，他幾乎每晚都能拿出這樣的表現。」

而亞歷山大對於今天在主場球迷面前成功扳回顏面，也說：「就像我之前說過的，我們的球迷是世界上最棒的，他們每晚都能讓我們感受到他們的能量，這絕對是今晚勝利的重要因素之一。」