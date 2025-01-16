我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

藍色廂型車野火下倖存照瘋傳 車主尖叫：它居然沒事

華府智庫：川普的不確定性恐將印太盟友推向中國

NBA／一度領先騎士42分 亞歷山大飆40分率雷霆扳回顏面

記者劉肇育／即時報導
亞歷山大。(路透)
亞歷山大。(路透)

儘管前一次交手時遭到騎士中斷15連勝，但今天雷霆回到主場再戰騎士總算如願復仇，在球隊一哥亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）猛轟40分外帶8助攻領軍下，雷霆一度取得高達42分領先優勢，最終也以134：114輕取騎士，收下4連勝。

身為東西區龍頭的騎士與雷霆，本季首度交手時就打得絕無冷場，最終騎士也以7分差距硬是中斷了雷霆的15連勝，但今天雙方移師到奧克拉荷馬市再度交鋒，雷霆不僅討回顏面，還從開賽就讓比賽呈現一面倒的局勢。

雷霆在上半場就火力全開，前兩節合計攻下75分，亞歷山大在第一節個人就拿下15分，甚至比騎士團隊的14分還要多出1分，除了進攻表現搶眼外，面對本賽季進攻火力強大的騎士，雷霆在上半場也僅讓對手拿下49分，攻守兩端的亮眼表現，幾乎讓騎士無可趁之機。

易籃後雷霆進攻火力不減，再度在第三節轟下44分，並取得高達42分領先優勢，也讓勝負變得毫無懸念，最終雷霆也在團隊6人得分上雙，其中亞歷山大一人就包辦40分、8助攻、2抄截領軍下，以20分差距中斷本季騎士對戰西區球隊的11連勝。

對於兩隊今天再度交鋒賽況卻與前一場截然不同，雷霆總教練戴格諾（Mark Daigneault）說：「我們這場比賽是帶著計畫而來，並且早早就將它徹底執行，這是我們過去10天來的最大進步。另外亞歷山大還是老樣子，這就是他如此優秀的原因，他幾乎每晚都能拿出這樣的表現。」

而亞歷山大對於今天在主場球迷面前成功扳回顏面，也說：「就像我之前說過的，我們的球迷是世界上最棒的，他們每晚都能讓我們感受到他們的能量，這絕對是今晚勝利的重要因素之一。」

上一則

MLB／傳被阿隆索拒絕提案 大都會B方案先簽回溫克

下一則

「棒球先生」傳奇播報員優克過世 享壽90歲

延伸閱讀

NBA／76人三巨頭全缺陣 亞歷山大率雷霆奪3連勝

NBA／76人三巨頭全缺陣 亞歷山大率雷霆奪3連勝
NBA／亞歷山大生涯1萬分達標 雷霆力退巫師

NBA／亞歷山大生涯1萬分達標 雷霆力退巫師
撲滅只能看天意？2招對抗洛杉磯野火 專家：風勢減弱才可能

撲滅只能看天意？2招對抗洛杉磯野火 專家：風勢減弱才可能
NBA／連勝隊伍頂尖對決 騎士斷雷霆隊史最長15連勝

NBA／連勝隊伍頂尖對決 騎士斷雷霆隊史最長15連勝

熱門新聞

衛斯特布魯克12日21分、10籃板、7助攻。(美聯社)

NBA／領先19分不夠花 獨行俠少了雙星 慘遭金塊逆轉

2025-01-12 20:24
大谷翔平。(美聯社)

美職30隊近5年最糟決定 「天使沒交易大谷翔平」排第一

2025-01-09 23:00
36歲德國女將德國塞蓋蒙德爆冷拍下奧運金牌鄭欽文 ，興奮仰躺在地。（路透）

澳網／爆冷拍下奧運金牌鄭欽文 36歲德老將倒地慶祝勝利

2025-01-14 23:20
游泳名將豪爾在洛杉磯野火中痛失奧運獎牌。（取材自Instagram@garyhall.jr）

洛杉磯游泳名將「10枚奧運獎牌全燒毀」奧委會補他一套復刻品

2025-01-12 21:24
瑞迪克透露，住屋被燒毀讓他不少重要回憶付之一炬，包括與太太結婚時的重要物品以及養育兒女過程中累積的回憶。(美聯社)

NBA／美好回憶隨野火付之一炬 瑞迪克哽咽：我的家消失了

2025-01-10 23:00
莫蘭特拿21分。（路透）

NBA／莫蘭特隔扣斑馬 灰熊第三節海嘯攻勢逆轉馬刺

2025-01-15 22:46

超人氣

更多 >
川普將「光速」遣返無證客 3.8萬中國公民列「可驅逐」

川普將「光速」遣返無證客 3.8萬中國公民列「可驅逐」
輝達需要更大的據點 黃仁勳：我會在這蓋一個非常漂亮的總部

輝達需要更大的據點 黃仁勳：我會在這蓋一個非常漂亮的總部
退休族遠離佛羅里達 未來10年這5州成熱點

退休族遠離佛羅里達 未來10年這5州成熱點
TikTok怒了 將主動關閉美國App 1.7億舊用戶恐受影響

TikTok怒了 將主動關閉美國App 1.7億舊用戶恐受影響
加州野火不止燒毀富豪社區 也燒掉園丁、保母等勞工生計

加州野火不止燒毀富豪社區 也燒掉園丁、保母等勞工生計