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NBA／史上第5人 公牛宣布下季退休羅斯1號球衣

華人赴美1年依舊適應不了 怨水難喝、小費太貴：濾鏡碎光

NBA／史上第5人 公牛宣布下季退休羅斯1號球衣

記者曾思儒／即時報導
公牛隊下季將退休羅斯的1號球衣。(路透)
公牛隊下季將退休羅斯的1號球衣。(路透)

「玫瑰」羅斯（Derrick Rose）希望公牛隊退休球衣的心聲，球團聽到了，今天迎戰尼克隊舉辦「羅斯之夜」前宣布，下季將退休羅斯的1號球衣，永遠紀念這位昔日最年輕MVP。

羅斯2008年選秀會以「狀元」身份來到公牛，菜鳥球季獲得年度新秀肯定，更在2011年獲得年度MVP，直到2016年交易離開芝加哥到紐約，一直是公牛指標球星。

日前羅斯受訪透露，希望有一天看到自己球衣高掛在公牛主場聯合中心球場，若公牛願意如此對自己意義重大，讓自己更接近史上75大球星；公開呼籲得到正面回應，公牛發出公告表示，2025到26賽季將退休羅斯球衣，「沒有其他公牛球員能再穿上1號，第1名將永遠來自芝加哥。」

公牛隊史共退休4個背號，分別是史隆（Jerry Sloan）的4號、洛夫（Bob Love）的10號、「籃球大帝」喬丹（Michael Jordan）的23號和皮朋（Scottie Pippen）的33號，羅斯將成為隊史第5人。

去年9月宣布退役的羅斯，生涯15個賽季以公牛時期最具指標性，他另外效力過尼克、活塞隊、灰狼隊、騎士隊和灰熊隊，生涯出賽723場比賽，累積12573分、3770助攻。

退休 芝加哥 喬丹

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