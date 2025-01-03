NBA／不滿被熱火高層控沒全力打球 巴特勒再提交易請求

熱火隊明星前鋒巴特勒再度傳出想離隊。(美聯社)

儘管日前熱火總裁萊里（Pat Riley）才親自透過聲明否認了球隊明星前鋒巴特勒（Jimmy Butler）的交易傳聞，但2日再度傳出巴特勒明確的向熱火表達希望被交易出去的消息，離開邁阿密的心意相當堅決。

熱火本季在開季表現起起伏伏的情況下，近期傳出陣中一哥巴特勒請求交易的傳聞，迫使熱火總裁萊里親上火線澄清，強調通常不會對於這種謠言發表評論，但所有的猜測已經對於球隊造成干擾，對於球員和教練來說也是不公平的，因此，明確表達球團不會交易巴特勒的立場。

不過「ESPN」2日再度報導了巴特勒已經向熱火球團傳達希望被交易的消息，似乎已無心為熱火奮戰，根據消息人士指出，巴特勒並未向熱火提供交易希望名單，只希望能夠離開熱火為其他球隊效力，而在被交易前他也將繼續參與球隊活動，並且努力達成所有球隊的要求。

在2日出戰溜馬的賽事中，巴特勒先發上陣27分鐘僅出手6次命中3球拿下9分，在被問到是否會在熱火重新找到打球的樂趣時，巴特勒也直言可能不會，「我希望重新找回打籃球的樂趣，無論是在哪個地方，希望我們能盡快找到答案。在球場外我依舊感到開心，但我更想要找回某種對於比賽的宰制力，我想要幫助球隊贏球，但現在我無法做到。」

消息人士也透露，巴特勒的離意之所以如此堅決，與日前熱火與鵜鶘之戰賽後，他曾傳出遭到球隊高層暗示並未發揮最大努力，且本周有兩場比賽的第四節巴特勒都只能在板凳席上觀戰。

談到目前的處境，巴特勒說：「無論哪種方式，我都想參加比賽，不管是拿9分還是29分，我都希望繼續比賽，你不能說我打得不夠努力，儘管從數據看起來是如此，但那是因為我的使用率下降，投籃機會也不多，但你不能說我打得不夠努力。」