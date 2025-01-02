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NBA／空中接力灌籃變烏龍外線進球 赫洛飆分賞鵜鶘11連敗

記者曾思儒／即時報導
赫洛(左)飆分，他轟進全隊最高32分。(美聯社)
赫洛(左)飆分，他轟進全隊最高32分。(美聯社)

熱火隊1日迎接當家球星巴特勒（Jimmy Butler）回歸，他雖只有9分進帳，但球隊有近況正好的赫洛（Tyler Herro）飆分，他轟進全隊最高32分，加上阿德巴約（Bam Adebayo）23分、10籃板發揮，助隊一路領先下以119：108擊敗鵜鶘隊，新年首勝入袋。

第一節沒有外線出手的赫洛，第二節前4次三分球嘗試都落空，不過節末讀秒階段一次打算和巴特勒的空中接力灌籃，意外變成直接進球，「烏龍球」讓外線開張後助隊取得56：51領先；下半場赫洛再追加4記三分彈，個人連3場得分從27分起跳，加上羅賓森（Duncan Robinson）也貢獻3記三分球在內的17分，一路領先下輕取鵜鶘。

鵜鶘墨菲（Trey Murphy III）攻下全場最高的34分，球隊仍吞下11連敗，且是近32場比賽的第29敗。

近6季率熱火兩度打進總冠軍賽的巴特勒，本季20場出賽仍有場均18.5分、5.8籃板、4.9助攻表現，但因身體狀況已經連5場缺陣，近期又捲入交易傳聞。1日帶著粉紅編髮回歸，巴特勒先發上場25分鐘，只出手5次、拿下9分，第四節全程坐板凳。

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