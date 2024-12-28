NBA／諾基奇打頭 馬歇爾出拳回擊 太陽、獨行俠3人被驅逐

馬歇爾(左)與諾基奇(中)互毆，華盛頓(右)偷推一把，3人都被驅逐出場。( 路透 )

太陽隊中鋒諾基奇（Jusuf Nurkic）與獨行俠隊前鋒馬歇爾（Naji Marshall）27日上演火爆衝突，最終裁判將兩人以及獨行俠前鋒華盛頓（P.J. Washington）驅逐出場，不過太陽終場仍以89：98輸球。

衝突發生在第3節剩9分鐘左右，諾基奇低位單打出肘攻擊獨行俠中鋒葛佛（Daniel Gafford），被裁判抓進攻犯規後不停抱怨，馬歇爾突然上前挑釁諾基奇，諾基奇怒揮馬歇爾頭部，馬歇爾也立刻賞諾基奇一拳，華盛頓則在側邊偷推一把。裁判最後將3人驅逐出場。

近4戰吞下3敗的衛冕軍塞爾蒂克，在主場迎戰近況不錯的溜馬，儘管少了兩大主力波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）和哈勒戴（Jrue Holiday），但靠著布朗（Jaylen Brown）包含6記三分球在內轟進賽季新高44分，終場以142：105痛宰對手。這是布朗（Jaylen Brown）生涯第11次至少拿到40分。

勇士 隊一哥柯瑞 （Stephen Curry）和防守悍將格林（Draymond Green）輪休，儘管庫明加（Jonathan Kuminga）狂轟生涯新高34分，終場仍以92：102不敵快艇 隊，吞下近7戰第6敗。快艇鮑威爾攻下26分全隊最高，哈登得到18分7助攻。勇士庫明加全場19投11中，罰球14中11，拿到生涯新高34分，外帶10籃板5助攻2抄截。

26日遭熱火赫洛致勝一擊逆轉的魔術，27日在主場「背靠背」迎戰另一個東區強敵尼克，在體能不繼和人手嚴重短缺的情況下，下半場比賽全面崩盤，兩節僅得到31分，最終被尼克一路甩開，以85：108慘敗。