我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中產階級八種財務狀況 退休後恐變「下流老人」

「殉情記」女主角奧莉薇雅赫西逝世 享壽73歲

NBA／巴特勒喊「賣我」 屬意東家除了太陽、勇士還有這2隊

記者曾思儒／綜合報導
巴特勒決定離開南灘了，向熱火喊話願被交易。 (路透)
巴特勒決定離開南灘了，向熱火喊話願被交易。 (路透)

6度入選明星賽的熱火隊球星巴特勒（Jimmy Butler），離開邁阿密心意愈來愈堅定，ESPN記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，巴特勒傾向明年2月6日交易大限前轉換東家。

查拉尼亞報導提到，12月10日時就披露，熱火願意聽取其他球隊對巴特勒的報價，當時巴特勒並沒正式要求交易，但也做出離開準備。

巴特勒本季合約薪資是4900萬美金，下個賽季有5200萬美金的球員選擇權，隨著熱火將以阿德巴約（Bam Adebayo）和赫洛（Tyler Herro）為新的建隊核心，和巴特勒分道揚鑣看起來只是時間早晚問題，有消息人員就透露，巴特勒打算拒絕下季合約，7月成自由球員。

熱火上季休季期間和阿德巴約完成3年價值1.6億美金的續約，但拒絕給巴特勒類似合約，雙方續約破局。

目前巴特勒屬意的下一個東家包括太陽隊、勇士隊、獨行俠隊和火箭隊，幾支球隊兩周來也有和熱火表達興趣，不過目前居東區第6的熱火還不急於送走巴特勒，仍在觀察上半季狀況。

35歲的巴特勒本季場均成績是18.5分、5.8籃板和4.9助攻，他在的球隊近13季有12季打進季後賽，還率熱火兩度打進總冠軍賽

勇士 季後賽 總冠軍賽

上一則

MLB／「令和怪物」爭奪戰擴增12至15隊 道奇、教士是焦點

下一則

MLB／道奇日籍防護員讚大谷肌肉「有彈性」和美洲頂尖球員不同

延伸閱讀

搭機旅行減輕背部壓力 脊椎外科醫生提供6招

搭機旅行減輕背部壓力 脊椎外科醫生提供6招
長途飛行腰酸背痛 脊椎外科醫師教你坐得舒適六方法

長途飛行腰酸背痛 脊椎外科醫師教你坐得舒適六方法
NBA／康寧漢、巴特勒互飆大三元 小哈德威連續外線延長賽滅火

NBA／康寧漢、巴特勒互飆大三元 小哈德威連續外線延長賽滅火
時代雜誌2024年度百大照片 川普造勢遇襲右耳濺血入選

時代雜誌2024年度百大照片 川普造勢遇襲右耳濺血入選

熱門新聞

勇士隊球星庫明加（Jonathan Kuminga）賽前熱身時「掛」在籃框上，造成比賽延遲半小時。(擷自X@FanDuelSN_NOR)

NBA／他「掛」在籃框上 害勇士、灰狼延遲半小時開賽

2024-12-21 21:48
美中混血選手谷愛凌。（美聯社）

滑雪／谷愛凌奪世界盃第17冠 刷新自由式滑雪歷史

2024-12-21 20:08
（取自樊振東微博）

少打1次罰款$5000 巴奧乒乓球金牌樊振東、陳夢退出WTT世界排名

2024-12-27 14:50
柯瑞。(路透)

NBA／沒想過能打那麼久 柯瑞：接受結束時刻不遠了

2024-12-24 21:11
中國桌球選手樊振東。(新華社)

桌球／樊振東宣布退出WTT世界排名 不滿「不參賽就罰款」

2024-12-27 02:50
詹姆斯（左）針對「大三分時代」提出批評。（路透）

NBA／13隊三分出手創紀錄 詹皇：該死的三分球投太多了

2024-12-21 01:15

超人氣

更多 >
前院搭網養作物頻被查 華女疑歧視「鄰居建高牆卻無事」

前院搭網養作物頻被查 華女疑歧視「鄰居建高牆卻無事」
中產階級八種財務狀況 退休後恐變「下流老人」

中產階級八種財務狀況 退休後恐變「下流老人」
趙露思怎麼了？傳坐輪椅進搶救室 工作室回應：盼諒解

趙露思怎麼了？傳坐輪椅進搶救室 工作室回應：盼諒解
穿越4大洲、12國火車之旅 明年9月溫哥華出發

穿越4大洲、12國火車之旅 明年9月溫哥華出發
中國爆「人偏肺病毒」疑出現新病毒株 沒疫苗和特效藥

中國爆「人偏肺病毒」疑出現新病毒株 沒疫苗和特效藥