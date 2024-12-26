我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中產階級八種財務狀況 退休後恐變「下流老人」

「殉情記」女主角奧莉薇雅赫西逝世 享壽73歲

NBA／柯瑞轟聖誕大戰38分贏不了 里夫斯最後1秒「準絕殺」勇士

記者曾思儒／即時報導
聖誕大戰重頭戲「勇湖對決」好戲連發，柯瑞三分球15投8中轟下全場及個人聖誕大戰最高的38分，但里夫斯（Austin Reave）最後1秒完成致勝切入，助湖人驚濤駭浪中以115：113帶走勝利。(路透)
聖誕大戰重頭戲「勇湖對決」好戲連發，柯瑞三分球15投8中轟下全場及個人聖誕大戰最高的38分，但里夫斯（Austin Reave）最後1秒完成致勝切入，助湖人驚濤駭浪中以115：113帶走勝利。(路透)

聖誕大戰重頭戲「勇湖對決」好戲連發，上半場先有勇士庫明加（Jonathan Kuminga）模仿湖人當家球星「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）抖肩膀，節末更有柯瑞（Stephen Curry）和詹姆斯球星對轟；下半場詹姆斯和柯瑞持續過招，柯瑞節末更在最後6秒內連飆進2記三分彈，但里夫斯（Austin Reave）最後1秒完成致勝切入，助湖人驚濤駭浪中以115：113帶走勝利。

身為NBA兩大指標球星，25日是柯瑞和詹姆斯第4次在聖誕大戰對決，過去3次分別是2015年、16年和18年，由詹姆斯所屬球隊拿下2勝優勢。今天上半場兩人互別苗頭，都有兩位數得分，湖人只取得55：52微幅領先，且禁區大將戴維斯（Anthony Davis）第一節就扭傷左腳踝退場。

柯瑞第三節7分13秒投進單場第5記三分彈，讓勇士67：67追平比數，但湖人馬上回敬一波11：2猛攻，里夫斯再連飆2記三分彈，讓湖人領先擴大到84：73，三節打完也握有84：76優勢。

勇士第四節在柯瑞發揮下持續追分，最後12.2秒柯瑞在詹姆斯對位下底角出手，單場第7顆三分彈破網，讓勇士再追近到110：111；8.9秒里夫斯2罰俱中，但6.3秒柯瑞再飆進29呎的大號追平三分彈，113：113比數再戰平。

湖人最後一擊，里夫斯切入過了維金斯（Andrew Wiggins）防守，最後1秒放進超前球，柯瑞從後場拋出的外線也沒進框，讓湖人以115：113驚險奪勝。

里夫斯在戴維斯傷退下頂上火力，全場除24分發揮還有10籃板、10助攻，繳出「大三元」成績，詹姆斯則是轟下全隊最高31分外帶10助攻。

柯瑞三分球15投8中轟下全場及個人聖誕大戰最高的38分，遠高於過去「聖誕大戰」場均15.6分，維金斯也貢獻21分，但逆轉差了最後一步，苦吞近6戰的第5敗。

柯瑞 湖人 勇士

上一則

NBA／安比德熱身扭傷虛驚 馬丁扮奇兵轟下衛冕軍綠衫軍

下一則

MLB／「令和怪物」爭奪戰擴增12至15隊 道奇、教士是焦點

延伸閱讀

柯瑞施壓管理層 放話「我拚命想贏球」

柯瑞施壓管理層 放話「我拚命想贏球」
NBA／收視前10大球星 40歲還能拿大三元的詹姆斯居冠

NBA／收視前10大球星 40歲還能拿大三元的詹姆斯居冠
NBA／沒想過能打那麼久 柯瑞：接受結束時刻不遠了

NBA／沒想過能打那麼久 柯瑞：接受結束時刻不遠了
勇士柯瑞放話施壓管理層「我拼命想贏球」

勇士柯瑞放話施壓管理層「我拼命想贏球」

熱門新聞

勇士隊球星庫明加（Jonathan Kuminga）賽前熱身時「掛」在籃框上，造成比賽延遲半小時。(擷自X@FanDuelSN_NOR)

NBA／他「掛」在籃框上 害勇士、灰狼延遲半小時開賽

2024-12-21 21:48
美中混血選手谷愛凌。（美聯社）

滑雪／谷愛凌奪世界盃第17冠 刷新自由式滑雪歷史

2024-12-21 20:08
（取自樊振東微博）

少打1次罰款$5000 巴奧乒乓球金牌樊振東、陳夢退出WTT世界排名

2024-12-27 14:50
柯瑞。(路透)

NBA／沒想過能打那麼久 柯瑞：接受結束時刻不遠了

2024-12-24 21:11
中國桌球選手樊振東。(新華社)

桌球／樊振東宣布退出WTT世界排名 不滿「不參賽就罰款」

2024-12-27 02:50
詹姆斯（左）針對「大三分時代」提出批評。（路透）

NBA／13隊三分出手創紀錄 詹皇：該死的三分球投太多了

2024-12-21 01:15

超人氣

更多 >
前院搭網養作物頻被查 華女疑歧視「鄰居建高牆卻無事」

前院搭網養作物頻被查 華女疑歧視「鄰居建高牆卻無事」
中產階級八種財務狀況 退休後恐變「下流老人」

中產階級八種財務狀況 退休後恐變「下流老人」
趙露思怎麼了？傳坐輪椅進搶救室 工作室回應：盼諒解

趙露思怎麼了？傳坐輪椅進搶救室 工作室回應：盼諒解
穿越4大洲、12國火車之旅 明年9月溫哥華出發

穿越4大洲、12國火車之旅 明年9月溫哥華出發
中國爆「人偏肺病毒」疑出現新病毒株 沒疫苗和特效藥

中國爆「人偏肺病毒」疑出現新病毒株 沒疫苗和特效藥