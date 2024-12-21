我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「睡眠呼吸中止症」有藥醫了 FDA擴大減肥藥Zepbound使用範圍

要求巴拿馬運河降低過境運費 川普：否則歸還美國

NBA／勇士、灰狼延遲半小時開賽 始作俑者是庫明加

記者曾思儒／即時報導
勇士球星庫明加。（美聯社）
勇士球星庫明加。（美聯社）

勇士隊和灰狼隊21日在灰狼主場標靶中心進行本季第3度交手，原訂8點整展開的比賽，卻因調整籃網整整延遲半小時，「始作俑者」還是勇士球星庫明加（Jonathan Kuminga），賽前熱身他「掛」在籃框上，才造成一連串插曲，也讓兩支球隊和球迷多等待了半小時。

意外的賽前插曲出現在比賽前，球網狀況讓工作人員重新調整，不料一再嘗試都沒成功，直到第五次修補才終於成功。完成後不只球迷發出歡呼，連勇士當家球星柯瑞（Stephen Curry）在內的兩隊球員都一起鼓掌。

勇士和灰狼8日的對決，勇士靠兩大球星柯瑞和格林（Draymond Green）領軍，主場114：106留下勝利，格林節末飛身灌籃後還比出柯瑞招牌的「睡覺」慶祝手勢，不過格林21日因腳踝傷勢缺陣。

回到主場的灰狼，經過賽前調整籃網插曲，上半場找不到準星，首節只拿15分，第二節前6分鐘更是一分未得，靠5分38秒麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）外線破網第二節終於進球，半場打完陷入37：50落後。

勇士 柯瑞

上一則

MLB／洋基補進高史密特組4MVP打線 還瞄準紅雀明星三壘手

下一則

場邊人語／馬刺中鋒 個人旋風

延伸閱讀

NBA／柯瑞零進球成為生涯最慘一戰 勇士51分差不敵灰熊

NBA／柯瑞零進球成為生涯最慘一戰 勇士51分差不敵灰熊
NBA／唐西奇45分大三元 壓下柯瑞7記三分彈 獨行俠飆分秀退勇士

NBA／唐西奇45分大三元 壓下柯瑞7記三分彈 獨行俠飆分秀退勇士
NBA／格林飛灌後比「睡覺」慶祝手勢 柯瑞笑著認可

NBA／格林飛灌後比「睡覺」慶祝手勢 柯瑞笑著認可
NBA／柯瑞、希爾德合飆12記三分彈 勇士轟垮灰狼

NBA／柯瑞、希爾德合飆12記三分彈 勇士轟垮灰狼

熱門新聞

大谷翔平每年只領200萬美元薪水。（美聯社）

MLB／大谷翔平每年「只領」200萬元 穩居大聯盟年薪王

2024-12-15 21:31
里拉德和運動品牌續約，且是一只終身合約。(美聯社)

NBA／剛拿完冠軍再簽「終身合約」里拉德成現役第4人

2024-12-18 23:30
勇士球星柯瑞(左)19日寫下單場零進球的新紀錄。(美聯社)

NBA／柯瑞零進球成為生涯最慘一戰 勇士51分差不敵灰熊

2024-12-19 23:50
陽念希。(資料照，記者陳正興／攝影)

台18歲投手陽念希 與職棒舊金山巨人隊簽約

2024-12-15 12:00
道奇弗里曼(左)於世界大賽首戰揮出再見全壘打。(美聯社)

MLB／10歲男孩撿到156萬 道奇弗里曼再見滿貫轟 拍出史上第3高價

2024-12-15 18:11
獨行俠隊湯普森(右)在勇士主場與前東家教頭柯爾合影。(美聯社)

NBA／回娘家轟29分打出代表作 湯普森：為自己自豪

2024-12-16 03:00

超人氣

更多 >
浙女網購6克黃金變2000克「以為詐騙」 網：金子也敢快遞

浙女網購6克黃金變2000克「以為詐騙」 網：金子也敢快遞
步步落子無悔…趙麗穎夜讀月曆暖聯 網讚被治癒了

步步落子無悔…趙麗穎夜讀月曆暖聯 網讚被治癒了
馬斯克嘲傻子仍在打造F-35 空軍部長：他需多了解一些

馬斯克嘲傻子仍在打造F-35 空軍部長：他需多了解一些
李英愛控毀謗敗訴 傳捐款和第一夫人金建希關係密切

李英愛控毀謗敗訴 傳捐款和第一夫人金建希關係密切
2024「8大最失敗科技」政確AI畫出黑人女教宗 台灣BB Call入列

2024「8大最失敗科技」政確AI畫出黑人女教宗 台灣BB Call入列