NBA／溫班亞瑪自導自演暴扣 隊友也驚嘆：當後院打球？

溫班亞瑪火力大爆發。（美聯社）

馬刺 天才長人「斑馬」溫班亞瑪（Victor Wembanyama）在對老鷹的比賽中再次展現超凡天賦，全場豪取42分，其中18分集中在第四節和延長賽，率領球隊以133：126勝出，過程中也創下罕見紀錄。

溫班亞瑪此役19投11中，三分球11投6中，以20歲的年齡成為NBA 史上首位單場投進7記三分球，並且至少拿到6籃板、5助攻和4阻攻的球員。此外，他在最近兩場比賽合計拿超過60分、10助攻與10阻攻，與安比德（Joel Embiid）和唐斯（Karl-Anthony Towns）成為21世紀以來NBA唯三達此壯舉的球員。

此戰是馬刺本季首度全員健康出賽，「看到隊友們終於全數健康上場，令人如釋重負。比賽前我們還在擔心誰能打，但終於等到這一刻了。」溫班亞瑪賽後表示。

第四節關鍵時刻，溫班亞瑪3分多鐘內參與球隊連續11分中的9分。其中最令人驚豔的是他一段即興表演，將球往籃板一拋，再高高跳起完成雙手暴扣，自拋自灌的精采表現，讓隊友們賽後驚嘆不已。

「尤其是他自己把球丟到籃板上再灌進去的那一球，我心想，『這是在NBA還是在後院打球？』」瓦賽爾（Devin Vassell）說。