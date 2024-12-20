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NBA／甜瓜、魔獸等首度入圍籃球名人堂 獲選者4月公布

中央社紐約19日綜合外電報導
美國籃球名人堂19日公布入圍名單，前NBA球星「甜瓜」安東尼首度入圍。(美聯社)
美國籃球名人堂19日公布入圍名單，前NBA球星「甜瓜」安東尼首度入圍。(美聯社)

美國籃球名人堂19日公布入圍名單，前NBA球星「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）、「魔獸」霍華德（Dwight Howard）、賈索（Marc Gasol）等首度入圍。

中央社引述法新社報導，2025年籃球名人堂入圍名單中包括總冠軍教頭瑞佛斯（Doc Rivers），還有女籃球星博德（Sue Bird）、摩爾（Maya Moore）、佛爾斯（Sylvia Fowles）和霍爾茲克勞（Chamique Holdsclaw）。

籃球名人堂執行長多雷瓦（John L. Doleva）19日說：「從奧運金牌到美國職籃（NBA）和美國女子職籃（WNBA）冠軍，再到大學冠軍，這些入圍者是名人堂職涯的縮影。」

參與決選者將由不同審查委員會選出並在2月14日宣布，最終獲選名單明年4月5日公布。

籃球名人堂也宣布資格變更，將退役球員的候選年限從3個賽季縮短為2個賽季。

籃球名人堂主席柯蘭基羅（Jerry Colangelo）表示：「我們對這項改變感到興奮，相信對這些個人的貢獻還記憶猶新下表彰他們，既有意義又具有影響力。」

入圍 NBA 奧運

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