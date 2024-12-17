我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

多州頻出現無人機掀陰謀論 關鍵問答一次看

威州基督教私校3死6傷 15歲女學生槍殺同學老師後自盡

NBA／鵜鶘開季12敗面臨重組 全隊僅3人非賣品

體育新聞組／綜合報導
瓊斯(左)、墨菲(中)和米西傳出都是鵜鶘的非賣品。(路透)
瓊斯(左)、墨菲(中)和米西傳出都是鵜鶘的非賣品。(路透)

鵜鶘本季再度面臨可怕的傷病侵襲，甚至還被過去效力的丹尼爾斯（Dyson Daniels）戲稱「被詛咒的地方」，導致戰績難有起色，開季至今僅有5勝12敗，在30支球隊中勝率只小贏巫師，對比休賽季特地引進墨瑞（Dejounte Murray）的大刀闊斧，如此處境顯得難受也無奈。

在傷兵持續不斷的窘境之下，鵜鶘是否要認真考慮展望下一個賽季，乃至於透過交易進行重建，也成了一個可能的選項。

根據資深記者史坦（Marc Stein）透露，鵜鶘陣中除了瓊斯（Herbert Jones）、墨菲（Trey Murphy III）和米西（Yves Missi）之外，對於其他主力球員的交易可能性都處於開放態度，願意聽取各方報價。

另一方面，鵜鶘目前仍在與英格倫（Brandon Ingram）進行續約談判，鵜鶘希望他能把年薪降至4000萬美元左右，不過英格倫的經紀人卻是尋求一份年薪達5000萬美元的合約。知名記者查拉尼亞（Shams Charania）也提到，交易英格倫也是鵜鶘考量的選項。

針對還在養傷的威廉森（Zion Williamson），先前有報導傳出鵜鶘還無意放棄他，而是期盼他能健康回歸，並圍繞著他建構陣容。不過薪資專家馬克斯（Bobby Marks）卻認為，勇士會是威廉森的潛在下家。「我一直在關注金州勇士，我認為他們一直都是威廉森的首選。」

勇士

上一則

場邊人語／雷霆出現 火箭失焰

下一則

MLB／日投菅野智之圓「美」夢 1年1300萬元加盟金鶯

延伸閱讀

NBA／兩隊狂轟48顆三分球破紀錄 勇士吞敗寫尷尬歷史

NBA／兩隊狂轟48顆三分球破紀錄 勇士吞敗寫尷尬歷史
NBA／布朗森轟31分、唐斯雙20 尼克終結魔術主場不敗之身

NBA／布朗森轟31分、唐斯雙20 尼克終結魔術主場不敗之身
NBA／回娘家轟29分打出代表作 湯普森：為自己自豪

NBA／回娘家轟29分打出代表作 湯普森：為自己自豪
NBA／籃網交易後清理球隊空間 選擇裁掉中國崔永熙

NBA／籃網交易後清理球隊空間 選擇裁掉中國崔永熙

熱門新聞

大谷翔平每年只領200萬美元薪水。（美聯社）

MLB／大谷翔平每年「只領」200萬元 穩居大聯盟年薪王

2024-12-15 21:31
陽念希。(資料照，記者陳正興／攝影)

台18歲投手陽念希 與職棒舊金山巨人隊簽約

2024-12-15 12:00
索托。 法新社

索托爭奪戰內幕曝光：洋基拒給包廂 大都會老闆自認老二

2024-12-10 13:47
獨行俠隊湯普森(右)在勇士主場與前東家教頭柯爾合影。(美聯社)

NBA／回娘家轟29分打出代表作 湯普森：為自己自豪

2024-12-16 03:00
大谷翔平。(美聯社)

MLB／大谷翔平適應能力太強 教士投手談對戰攻略：不能走老路

2024-12-15 09:20
大谷翔平成為第一位3次拿到全票的年度MVP。(路透)

MLB／「二刀流」恐受限 大谷翔平挑戰MVP三連霸 日媒估難度很高

2024-11-30 06:56

超人氣

更多 >
走線客湧入 按摩業嚴重內捲 不少按摩女逃離紐約

走線客湧入 按摩業嚴重內捲 不少按摩女逃離紐約
雪地北韓兵屍體震撼曝光 俄軍見烏克蘭無人機來不及收屍

雪地北韓兵屍體震撼曝光 俄軍見烏克蘭無人機來不及收屍
研究證實黑色塑膠鍋鏟恐致癌 該立刻扔掉嗎？

研究證實黑色塑膠鍋鏟恐致癌 該立刻扔掉嗎？
盤子重複取餐是大忌？ 吃自助餐最常犯的6個錯誤

盤子重複取餐是大忌？ 吃自助餐最常犯的6個錯誤
只是鼓勵？ 曾志偉頒獎典禮三摸海清的臉 挨轟油膩、沒分寸

只是鼓勵？ 曾志偉頒獎典禮三摸海清的臉 挨轟油膩、沒分寸