NBA／鵜鶘開季12敗面臨重組 全隊僅3人非賣品

瓊斯(左)、墨菲(中)和米西傳出都是鵜鶘的非賣品。(路透)

鵜鶘本季再度面臨可怕的傷病侵襲，甚至還被過去效力的丹尼爾斯（Dyson Daniels）戲稱「被詛咒的地方」，導致戰績難有起色，開季至今僅有5勝12敗，在30支球隊中勝率只小贏巫師，對比休賽季特地引進墨瑞（Dejounte Murray）的大刀闊斧，如此處境顯得難受也無奈。

在傷兵持續不斷的窘境之下，鵜鶘是否要認真考慮展望下一個賽季，乃至於透過交易進行重建，也成了一個可能的選項。

根據資深記者史坦（Marc Stein）透露，鵜鶘陣中除了瓊斯（Herbert Jones）、墨菲（Trey Murphy III）和米西（Yves Missi）之外，對於其他主力球員的交易可能性都處於開放態度，願意聽取各方報價。

另一方面，鵜鶘目前仍在與英格倫（Brandon Ingram）進行續約談判，鵜鶘希望他能把年薪降至4000萬美元左右，不過英格倫的經紀人卻是尋求一份年薪達5000萬美元的合約。知名記者查拉尼亞（Shams Charania）也提到，交易英格倫也是鵜鶘考量的選項。

針對還在養傷的威廉森（Zion Williamson），先前有報導傳出鵜鶘還無意放棄他，而是期盼他能健康回歸，並圍繞著他建構陣容。不過薪資專家馬克斯（Bobby Marks）卻認為，勇士 會是威廉森的潛在下家。「我一直在關注金州勇士，我認為他們一直都是威廉森的首選。」