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NBA／柯瑞、希爾德合飆12記三分彈 勇士轟垮灰狼

記者曾思儒／綜合報導
勇士柯瑞(中)攻下全場最高30分。(美聯社)
勇士柯瑞(中)攻下全場最高30分。(美聯社)

近況正好的灰狼隊，8日到舊金山踢館，半場打完取得9分領先，但勇士隊當家球星柯瑞（Stephen Curry）和希爾德（Buddy Hield）用長城砲火改變戰局，兩人聯手轟進12記三分彈，格林（Draymond Green）讀秒階段飛扣灌進保險分後更比出柯瑞招牌的「睡覺」手勢，慶祝球隊以114：106中斷灰狼的4連勝。

8日開賽不到4分鐘，「新狼王」愛德華（Anthony Edwards）推了庫明加（Jonathan Kuminga），差點引爆衝突；首節勇士僅拿21分，讓灰狼取得9分領先，半場也維持同樣差距。

第三節勇士下起三分雨，單節飆進6記三分彈，希爾德一人包辦3球，柯瑞雖只贊助一顆，卻是壓哨的38呎「Logo shot」，這記超遠外線讓現場球迷嗨翻，也讓勇士打出單節44：32的逆轉攻勢，反帶著93：90領先進入決勝節。

勇士小裴頓第四節先封掉愛德華的球，快攻得手還造成愛德華犯規，「3分打」雖因罰球失手沒成功，勇士領先仍擴大到99：91，希爾德追加外線更讓勇士領先擴大到12分；灰狼雖在亞歷山大-華克（Nickeil Alexander-Walker）連飆2記三分球下縮小差距，愛德華外線進球更讓灰狼106：105超前比數，但灰狼接續再沒分數進帳，反觀勇士先有庫明加灌籃得手，最後57秒柯瑞再助攻給希爾德飆進單場第7顆三分球，格林讀秒階段加碼飛身暴扣，率勇士以9：0攻勢鎖定勝利。

柯瑞8日三分球11投5中攻下全場最高30分外帶8助攻，希爾德外線13投7中轟下27分，庫明加也有20分進帳；愛德華27分是灰狼最高，替補的亞歷山大-華克三分球5投4中貢獻19分。

勇士 柯瑞 舊金山

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