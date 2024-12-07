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世局晦暗 巴黎聖母院「浴火重生」成對比

NBA／一人飆23分抵過對手 騎士莫布里單場轟41分加入杜蘭特罕見紀錄

記者曾思儒／即時報導
莫布里。(路透)
莫布里。(路透)

騎士隊莫布里（Evan Mobley）今天對黃蜂隊打出生涯代表作，全場三分球8投6中狂轟個人新高41分，還有10籃板和3阻攻演出，助隊以116：102擊敗傷兵滿營的黃蜂隊，4連勝入袋後持續保有聯盟最佳戰績。

莫布里過去生涯最高分是去年1月碰公鹿隊的38分，且當時他外線出手2投盡墨，吸錢生涯單場最多投進的三分球數也只有3球，今天光是第一節就改寫個人新猷，且是5投都把握，單節就灌進23分，成為隊史單節得分第3高的選手，僅次於「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）2008年的單節24分，以及勒夫（Kevin Love）2016年締造的34分紀錄。

黃蜂第一節不過拿18分，莫布里個人得分就超過黃蜂全隊，助隊拉出40：18的開節優勢後一路領先，賞給黃蜂8連敗。

23歲的莫布里今天紀錄讓他加入杜蘭特（Kevin Durant）行列，成為25歲前能有單場40分、10籃板、3阻攻和至少5顆三分球的選手，杜蘭特是2008年12月碰勇士隊時達成這項紀錄，當時表現是三分球10投6中攻下41分，加上10籃板和3阻攻。

損兵折將的黃蜂，今天小鮑爾（LaMelo Ball）、布里吉斯（Miles Bridges）和理查茲（Nick Richards）都缺陣，威廉斯（Grant Williams）賽前透露下周三將在芝加哥將進行膝蓋手術，復原期至少要8到12月，本季等於提前結束。

勇士 鮑爾 芝加哥

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