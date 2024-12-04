NBA／公鹿7連勝 NBA盃8強賽將迎戰魔術

字母哥聯手里拉德拿下55分，幫助公鹿取得8強門票。(路透)

開季一度落居東區戰績榜末段班的公鹿隊，近期在「字母 哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）、里拉德（Damian Lillard）攜手下拉出一波連勝之旅，在3日出戰活塞隊的比賽中，兩人再度聯手拿下55分，幫助公鹿以128：107收下7連勝，並且取得NBA 盃8強門票 。

另一方面，魔術隊3日被尼克隊以121：106痛宰，不過魔術仍以外卡第1，拿下東區NBA盃第4種子，對手是公鹿隊。尼克則是第2種子，將迎戰第3種子老鷹隊。

公鹿今年開季前10場比賽一度僅拿下2勝，不過隨著雙星安戴托昆波、里拉德的化學效應持續加溫，公鹿在過去9場比賽已經拿下8勝佳績，3日作客活塞主場，儘管米道頓（Khris Middleton）持續因傷缺陣，但公鹿首節就打出強勢開局，其中里拉德單節就進帳12分，幫助公鹿首節就拿下36分。

接下來三節公鹿的進攻火力絲毫沒有減弱，第二節更是狂轟了42分，多點開花的攻勢打得活塞措手不及，光是在上半場公鹿就砍進15顆三分球，並有4人得分來到雙位數，其中里拉德進帳18分，一度將領先差距擴大到20分以上。

易籃後，安戴托昆波更是給予活塞致命一擊，他在第三節單節拿下17分，帶領公鹿連續三節得分都突破30分，最大領先優勢來到26分，也讓勝負提前底定，最終公鹿就在6人得分上雙，團隊投進23顆三分球下，以21分差距輕取活塞，收下7連勝。

而尼克3日全隊6人得分上雙，唐斯（Karl-Anthony Towns）攻下全隊最高的23分15籃板，哈特（Josh Hart）繳出11分13籃板10助攻的大三元。魔術則以華格納（Franz Wagner）30分6助攻表現最佳。

公鹿和尼克都拿下4勝0敗，但公鹿淨勝分+50高於尼克的+30，拿下第1種子。老鷹與塞爾蒂克都是3勝1敗，但老鷹擊敗塞爾蒂克，因此以東區C組第1脫穎而出，拿下第3種子。外卡部分，魔術、塞爾蒂克和活塞比較淨勝分，魔術高達+45，拿下第4種子。