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NBA／馬克西79秒飆11分救主 76人退黃蜂本季首度2連勝

記者劉肇育／即時報導
馬克西(右)。 路透
馬克西(右)。 路透

今年組成三巨頭陣容後卻因為傷病問題開季戰績一度敬陪末座的76人隊，3日與黃蜂隊之戰儘管一哥安比德（Joel Embiid）持續缺陣，不過靠著喬治（Paul George）攻下29分，加上馬克西（Tyrese Maxey）在比賽最後階段連拿11分，最終以110：104擊退黃蜂，收下本季首度二連勝。

76人今年休賽季在簽下明星前鋒喬治後一度被寄予厚望，不過開季後三巨頭先後因傷進入傷兵名單，在新陣容沒有太多時間磨合的情況下戰績低迷，日前安比德又再度進入傷兵名單，導致今天與黃蜂之戰已是他連續第5場比賽缺陣。

76人作客黃蜂主場陷入苦戰，首節76人雖然靠著多點開花的攻勢單節拿下32分，上半場也一度領先到18分，但易籃後黃蜂卻展開猛烈反撲，甚至在比賽最後1分半鐘米勒（Brandon Miller）投進三分球後逆轉戰局。

但關鍵時刻手感不佳的76人馬克西挺身而出，比賽最後79秒鐘8罰7中，個人獨攬11分，幫助76人最終以6分差距收下本季首度二連勝。

76人3日以喬治攻下29分表現最佳，他在第四節拉鋸階段也貢獻10分，與攻下21分的馬克西聯手幫助76人鎖定勝利，至於新秀麥肯（Jared McCain）則有17分進帳。

在收下本季首度的二連勝後，76人4日將繼續出戰魔術，力拚延續連勝，總教練諾斯（Nick Nurse）表示，4日是否讓喬治出賽，以及讓安比德復出，仍需要與團隊再做討論，但喬治說：「我肯定是想上場，儘管現在有點痠痛，但一切看明天早上的狀況再說，不過百分之百我是想出賽的，尤其是我們球隊現在處在這種狀態。」

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