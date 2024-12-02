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NBA／近4戰轟21顆三分球 普里查德助綠衫軍滅熱火

記者劉肇育／即時報導
普里查德(右)2日投進5顆三分球拿下25分。（美聯社）
普里查德(右)2日投進5顆三分球拿下25分。（美聯社）

在前一場比賽遭到騎士隊中斷7連勝後，塞爾蒂克隊2日回到主場迎戰熱火，近況火熱的替補射手普里查德（Payton Pritchard）再度挺身而出，全場投進5顆三分球拿下25分，近4場比賽已經投進21顆三分球，幫助塞爾蒂克以108：89撲滅熱火。

塞爾蒂克在前場比賽與騎士競爭聯盟戰績龍頭寶座，但最終卻遭到米契爾（Donovan Mitchell）決勝節狂轟20分領軍逆轉，保住戰績龍頭位置也終止連敗，至於塞爾蒂克則是中斷近期的7連勝。

而2日塞爾蒂克隨即回到主場捲土重來，面對來訪的熱火，塞爾蒂克在首節還一度與對手拉鋸，但第二節布朗（Jaylen Brown）與普里查德挺身而出，打出一波11：4的攻勢，將領先優勢擴大到雙位數，光是在第二節前段普里查德就投進3顆三分球拿下11分，幫助塞爾蒂克在中場休息時取得15分領先優勢。

下半場熱火依舊無法在進攻端突破綠衫軍的防守，第三節僅拿下18分，讓差距持續擴大，最終塞爾蒂克也在團隊投進19顆三分球的兇猛外線攻勢下，以19分差距擊敗熱火。

塞爾蒂克2日以剛歸隊的布朗攻下29分最佳，懷特則有19分、8助攻，替補上陣的普里查德25分，三人合計投進14顆三分球，其中普里查德在過去4場比賽平均能拿下24.5分、投進5.3顆三分球，旺盛的進攻火力成為年度最佳第六人的大熱門。

熱火2日雖然有4人得分上雙，但沒有人得分突破20分，其中赫洛（Tyler Herro）、賈克茲（Jaime Jaquez Jr.）皆攻下19分，但合計33次出手僅命中11球，熱火團隊命中率也不到3成5。

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