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NBA／柯瑞雙膝不適是新傷 教頭柯爾：他36歲了

記者曾思儒／即時報導
勇士隊吞本季最長4連敗，當家球星柯瑞（左）還透露，雙膝肌腱炎是過往不曾出現的問題。（路透）
勇士隊吞本季最長4連敗，當家球星柯瑞（左）還透露，雙膝肌腱炎是過往不曾出現的問題。（路透）

勇士隊11月30不敵太陽隊，苦吞本季最長4連敗，當家球星柯瑞（Stephen Curry）還透露，雙膝肌腱炎是過往不曾出現的問題，不過自己和球團會努力讓雙膝狀況不至於變成「困擾」的問題。

柯瑞因膝蓋不適缺陣一場後回歸，出賽32分鐘攻下全隊最高23分，但21投僅8中，沒能助隊止敗，以105：113不敵太陽。

賽後提到雙膝狀況，柯瑞提到，若是輕忽不好好注意，可能會變成讓人困擾的狀態，不過自己沒有為此太煩心，「當你的職業生涯走愈久，有愈多事情會出現，你必須自己釐清好。」

36歲的柯瑞提到，球團中負責球員健康和表現的副總裁塞萊布里尼 （Rick Celebrini）已經針對自己雙膝制定一套協議，不過還不確認是否代表之後會再缺席賽事。

「老實說，我很開心能打完一場30分鐘的比賽，而且沒感受到事情往其他方向發展，感覺我很堅強，而且隨著比賽進行又更強壯。」柯瑞也表示，之後「背靠背」比賽是否會休息，或有其他考量，都會和球隊討論後決定，「但我想控制我的感受，知道這不是被迫的決定，是聰明的決定。」

勇士總教練柯爾（Steve Kerr）不諱言，柯瑞已經36歲，身為教練必須保護當家球星的身體狀況，控管上場時間和柯瑞身體都很重要，球隊有世界最好的醫療團隊，會每天注意這些情形。

勇士休息兩天後將碰上季MVP約柯奇（Nikola Jokic）領軍的金塊隊，柯瑞檢討自己上半場必須打得更好，球團也要找出現有問題。

柯瑞 勇士

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