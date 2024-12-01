我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新研究稱麥當勞在加州最受歡迎 In-N-Out粉絲表示不服

全球百大最佳城市 巴黎亞軍 紐約排第3 第一名是「它」

NBA／柯瑞回歸手感冷 布克聯手杜蘭特送勇士4連敗

記者曾思儒／即時報導
布克(左)與杜蘭特(中)合力拿下48分。(路透)
布克(左)與杜蘭特(中)合力拿下48分。(路透)

勇士隊當家球星柯瑞（Steph Curry）因膝蓋不適缺陣一場，11月30日碰太陽隊就回歸，且轟下全隊最高23分，無奈太陽外線手感火熱，杜蘭特（Kevin Durant）第四節的關鍵外線更澆熄勇士追分氣焰，最終太陽就以113：105守護主場，也賞給勇士本季最長4連敗。

柯瑞上半場出賽15分鐘5投0中只靠罰球拿2分，反觀太陽點點開花，全隊有6人外線開火，團隊上半場三分球21投14中，命中率超達6成7，半場打完取得66：49領先。

勇士第三節在柯瑞單節15分發揮下追近差距到78：85，第四節後段更以一波9：0攻勢追到99：105，但杜蘭特1分42秒飆進關鍵三分彈，勇士最後關頭無力再追趕，以8分差吞下4連敗。

柯瑞上半場出賽15分鐘5投0中只靠罰球拿2分。(美聯社)
柯瑞上半場出賽15分鐘5投0中只靠罰球拿2分。(美聯社)

布克攻下太陽最高27分，杜蘭特也有21分進帳，團隊三分球35投18中，命中率超過5成；柯瑞雖攻下勇士最高23分但21投僅8中，維金斯17投7中拿18分已是勇士次高。

太陽「三巨頭」之一的比爾（Bradley Beal）因傷缺席本季第8場比賽，去年曾遭格林（Draymond Green）一掌打到臉部的中鋒諾基奇（Jusuf Nurkic）同樣因傷缺陣。

勇士 柯瑞

上一則

NBA／字母哥回歸就轟42分「大三元」 率公鹿退巫師奪6連勝

下一則

NBA／整個11月都沒有贏過 巫師14連敗 隊史第3長

延伸閱讀

NBA／歷史最佳五人沒有布萊恩？球哥：對我來說不算最好球員

NBA／歷史最佳五人沒有布萊恩？球哥：對我來說不算最好球員
勇士3連敗 格林扛責「我有點迷失方向」

勇士3連敗 格林扛責「我有點迷失方向」
NBA／雙膝都痛 柯瑞今碰雷霆免戰

NBA／雙膝都痛 柯瑞今碰雷霆免戰
NBA／放柯瑞坐板凳看勇士被逆轉 柯爾：希望他保持體力

NBA／放柯瑞坐板凳看勇士被逆轉 柯爾：希望他保持體力

熱門新聞

中華隊本屆寫下奇蹟之旅，以12強最年輕球隊擊敗尋求28連勝的日本隊，奪下2024年世界棒球12強賽冠軍，隊員們在東京巨蛋場上興奮慶祝。(特派記者許正宏／攝影)

台灣12強奪冠婉拒噴香檳「這是屬於日職的場地」

2024-11-24 16:19
中華隊曾頌恩敲出安打後比出慶祝手勢。（記者許正宏／攝影）

棒球12強／中華隊「三角飯糰」慶祝手勢 他解釋含意與由來

2024-11-23 19:35
來自德州科西卡納高中的17歲球員奧特里敲出544英呎的超大號全壘打。（取材X平台）

棒球／德州高中生轟544英尺全壘打 比大聯盟史上紀錄還遠

2024-11-28 00:10
陳傑憲敲出三分砲，還有多記關鍵守備，扮演中華隊的萬能隊長。（記者許正宏／攝影）

12強棒球賽／中華隊奪冠 3大賽首度稱霸 阻日本27連勝

2024-11-24 08:13
太陽隊今天傳出杜蘭特將在明天的NBA盃出戰湖人隊的比賽歸隊的消息。(美聯社)

NBA／太陽5連敗後雙星救火 杜蘭特、比爾回歸出戰湖人

2024-11-25 22:05
中華隊在世界12強棒球賽奪冠，隊員掛上金牌、捧著冠軍獎盃。(特派記者許正宏／東京攝影)

MLB專欄作家看中華隊完封日本奪冠：或為國際棒球賽史上最大冷門

2024-11-25 07:20

超人氣

更多 >
老實單純 「3生肖」最容易被小人背後捅刀

老實單純 「3生肖」最容易被小人背後捅刀
明年起 好市多這個商品專區將消失

明年起 好市多這個商品專區將消失
黃瓜、雞蛋也爆沙門氏菌汙染 急召回…包括好市多

黃瓜、雞蛋也爆沙門氏菌汙染 急召回…包括好市多
走線客專題／紐約穆斯林共居避風港 快樂做拉麵不賺快錢

走線客專題／紐約穆斯林共居避風港 快樂做拉麵不賺快錢

紐約嚴打手機盜竊 令業者斷網…華人受害者卻這麼說

紐約嚴打手機盜竊 令業者斷網…華人受害者卻這麼說