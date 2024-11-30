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NBA／詹姆斯、戴維斯都熄火 湖人輸雷霆 季中錦標賽瀕淘汰

體育新聞組／綜合報導
雷霆「一哥」亞歷山大(中)拿下36分，圖為他在湖人詹姆斯(左)及戴維斯包夾下上籃。(美聯社)
雷霆「一哥」亞歷山大(中)拿下36分，圖為他在湖人詹姆斯(左)及戴維斯包夾下上籃。(美聯社)

洛杉磯湖人29日對上西區第一的雷霆，球隊和對手大戰四節，但在兩大球星詹姆斯(LeBron James)和戴維斯(Anthony Davis)合計僅有27分，不敵雷霆「一哥」亞歷山大(Shai Gilgeous-Alexander)的36分，湖人終場以93：101輸球，雷霆4連勝。

上季在季中錦標賽拿下冠軍的湖人，這季目前2勝2負，在淘汰邊緣。

這場比賽兩隊的一直都在有限的範圍內拉鋸，末節湖人數度反超，但雷霆總能憑藉防守預判製造對手失誤，製造出攻防轉換的機會穩住陣腳，沒有讓對手追上比分。

比賽最後兩分鐘，雷霆僅以92：91領先1分，頭號球星亞歷山大挺身而出，先命中一記三分球，之後又製造克里斯提（Max Christie）的犯規得到罰球並兩罰俱中。湖人下一波進攻，里夫斯（Austin Reaves）發生失誤，雷霆前鋒威廉斯（Jalen Williams）灌籃得分，至止勝負已定。

亞歷山大這一場比賽28投13中，攻下全場最高的36分，另外還有9助攻7籃板，2抄截和1阻攻，攻守兩端表現相當全面。

湖人方面，詹姆斯和戴維斯的表現都乏善可陳，前者13投5中，僅有12分進帳，另8籃板6助攻，但發生5次失誤；後者10投5中，攻下15分12籃板7助攻。反而是新秀肯奈特（Dalton Knecht）表現亮眼，命中6記三分球，攻下20分。

湖人 洛杉磯

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