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NBA／戰績載浮載沉 公牛傳將交易三大主力

體育新聞組 / 即時報導
外媒報導，公牛正將鮑爾(左起)、佛西維奇、拉文三大主力加入交易討論中。 (美聯社資料照片)
外媒報導，公牛正將鮑爾(左起)、佛西維奇、拉文三大主力加入交易討論中。 (美聯社資料照片)

「風城」即將迎來大換血？根據NBA知名記者費雪（Jake Fischer）報導，公牛籃球運營執行副總裁卡尼索瓦斯（Arturas Karnisovas）正將陣中3大主力，拉文（Zach LaVine）、佛西維奇（Nikola Vucevic）和「球哥」鮑爾（Lonzo Ball）加入交易討論中，準備再次迎來重建期。

「他正在嘗試讓自家球員的關注度提高，他很聰明，」一位聯盟內部人士說道：「上個休賽季他曾交易掉卡盧索（Alex Caruso）和德羅展（DeMar DeRozan），現在他能夠把所有球員都交易走。」

不過會有如此作為，與公牛連年掙扎的戰績脫不了關係。在「飆風玫瑰」羅斯（Derrick Rose）殞落後，這支富有濃厚冠軍氣息的球隊便持續走下坡，即便進入季後賽也都是在後段席次掙扎。在休賽季將外圍大鎖卡盧索和主力球星德羅展送走後，本季公牛以8勝13敗位居東區第11，戰績載浮載沉，難以讓球團感到滿意。

費雪透露，公牛將在交易大限前，與佛西維奇和拉文進行會談，並且為了增加交易成功機會，還會送出泰瑞（Dalen Terry）和菲力普斯（Julian Phillips）作為包裹。不過目前拉文的市場行情冷淡，過去曾表明感興趣的勇士與國王現在都沒打算出手。

勇士 鮑爾 季後賽

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