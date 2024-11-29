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NBA／湖人傳將2人列入交易名單 分析：10人是潛在目標

記者劉肇育／即時報導
加入湖人後交易傳聞就不曾間斷的羅素。(路透)
加入湖人後交易傳聞就不曾間斷的羅素。(路透)

湖人27日在與馬刺之戰靠著多點開花的攻勢止敗後，開季18場比賽打完雖然拿下11勝、7敗暫居西區第5名，不過對於球隊雙星詹姆斯（LeBron James）、戴維斯（Anthony Davis）過度依賴的問題仍未改善，運動新聞媒體也在感恩節假期提出了湖人的10大潛在交易對象，包括換取3D球員與內線戰力，將會是兩大課題。

湖人今年休賽季在陣容上異動不多，但開季後靠著詹姆斯老而彌堅的表現，戴維斯維持穩定的供輸，以及今年首輪選秀肯奈特（Dalton Knecht）超乎預期的表現，依舊在競爭激烈的西區殺出一條血路。

不過在今年開季前湖人新任教頭瑞迪克（JJ Redick）就曾表示，將會針對將滿40歲的詹姆斯與31歲的戴維斯進行上場時間的調配，但兩人本季至今平均出賽仍是在35分鐘以上，尤其當比賽進入拉鋸階段時，兩人幾乎是「換不下場」，對於賽季才剛進行五分之一，並不是一個好現象。

而今年湖人在替補陣容上確實遇到不小瓶頸，包括范德比爾特（Jarred Vanderbilt）、伍德（Christian Wood）持續因傷缺陣，身為主要替補中鋒的海斯（Jaxson Hayes）也因傷打打停停，加上日前瑞迪克在受訪時也曾公開表示，湖人目前仍缺少一名能領防全場得球員，因此補進一名「3D」球員和禁區戰力也可能是湖人季中交易的兩大課題。

與湖人隊合約即將到期的希菲諾。(路透)
與湖人隊合約即將到期的希菲諾。(路透)

運動新聞媒體也在28日列出了湖人可能交易的10大潛在名單，其中就包括近期在交易市場上詢問度相當高的籃網強森（Cameron Johnson）、芬尼史密斯（Dorian Finney-Smith）兩位側翼防守好手，以及暴龍中鋒伯爾特（Jakob Poeltl）、爵士中鋒凱斯勒（Walker Kessler）等人。

此外，湖人近期也傳出可能針對先發後衛陣容進行調整，包括拿出加入湖人後交易傳聞就不曾間斷的羅素（D'Angelo Russell）以及合約即將到期的希菲諾（Jalen Hood-Schifino）作為籌碼，換取目標包括老鷹明星後衛楊恩（Trae Young）、近年受到傷病所苦的公牛鮑爾（Lonzo Ball）。

湖人 鮑爾 馬刺

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