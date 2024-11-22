NBA／威廉森歸期再後延 鵜鶘反撲勇士未果吞4連敗

勇士22日以112：108擊敗鵜鶘，收下2連勝。(美聯社)

在球隊一哥威廉森（Zion Williamson）歸期持續後延的情況下，鵜鶘22日在主場出戰勇士 一度有機會終止連敗，不過勇士在維金斯（Andrew Wiggins）進帳30分，以及格林（Draymond Green）、希爾德（Buddy Hield）關鍵罰球都能把握住的情況下，最終以112：108擊敗鵜鶘，收下2連勝。

鵜鶘一哥威廉森在11月6日拉傷以後，原預計將在12月中旬復出，不過22日與勇士之戰賽前卻傳出，威廉森的歸隊時程可能繼續後延，主要原因是這次受傷的部位正是過去幾年不斷困擾他的部位。

而威廉森的傷勢噩耗也對於他個人和團隊造成打擊，因為在過去幾個賽季他已經因傷錯過了401場例行賽中的211場，出賽率不及五成，且包括他在內，鵜鶘主力群墨瑞（Dejounte Murray）、麥凱倫（C.J. McCollum）、瓊斯（Herbert Jones）、墨菲（Trey Murphy III）、艾爾瓦拉多（Jose Alvarado）也都有傷在身，甚至因此缺陣，導致他們目前戰績仍居西區後段班。

不過在22日出戰勇士的賽事中，鵜鶘在墨菲上半場就投進3顆三分球拿下15分領軍下，還一度領先勇士1分，但下半場鵜鶘的進攻卻出現熄火的狀況，讓勇士有了可趁之機，成功將戰局逆轉，甚至在第四節中段取得10分領先。

儘管鵜鶘在比賽最後3分鐘兩度追到僅剩3分差距，但關鍵時刻希爾德、格林的連續4顆罰球都命中，也幫助勇士鎖定勝利，以4分差距收下賽季第12勝，繼續穩居西區龍頭。

勇士22日以維金斯攻下30分表現最佳，柯瑞 （Stephen Curry）則有19分、7助攻、7籃板，包括兩人在內團隊共5人得分上雙，至於鵜鶘22日則以墨菲投進5顆三分球拿下24分最佳。