我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普考慮財長提名華許 並在鮑爾任期結束後接Fed主席

華府「老李牛肉麵」掌杓者曝光 台外交圈家鄉味 加量不用錢

NBA／F.華格納3分球絕殺湖人 替班凱羅扛起魔術門面

記者劉肇育／即時報導
魔術隊華格納。(美聯社)
魔術隊華格納。(美聯社)

在球隊一哥班凱羅（Paolo Banchero）因傷缺陣的情況，魔術近期靠著F.華格納（Franz Wagner）的瘋狂表現打出一波連勝高潮，在21日作客湖人主場的比賽中，F.華格納（Franz Wagner）再度在比賽最後2.5秒投進準絕殺後撤步三分球，幫助魔術在過去8場比賽中收下7勝，也讓缺陣的班凱羅在社群上直呼F.華格納是「全明星降臨」。

年僅23歲的F.華格納（Franz Wagner），在2021年選秀會上於首輪第8順位被魔術選入，與哥哥M.華格納（Moritz Wagner）成為隊友，並且與隔年選秀狀元班凱羅（Paolo Banchero）被視為是魔術建隊的核心。

儘管過去三個賽季F.華格納的表現逐年攀升，不過外界談到魔術仍多將焦點放在班凱羅身上，但在本季班凱羅錦打了5場比賽就因傷無限期缺陣後，F.華格納也挺身而出扛起魔術門面，包括21日出戰湖人攻下37分在內，他在班切羅缺陣的12場比賽中，繳出一張25.4分、6.2籃板、6.3助攻和1.8抄截的聯盟一線球星數據，魔術也收下了7勝5敗的佳績。

在今天於第四節豪取15分，並完成準絕殺後，上周才剛獲選東區最有價值球員的F.華格納，在被問到是否覺得過去幾季遭到低估時，他則回答：「這不是我打球的原因，而是那些能讓我的隊友感到開心的時刻，才是最重要的，我認為這才是每個球員所渴望的時刻，而不是公眾的目光與名聲。」

至於魔術教練莫斯利（Jamahl Mosley）在談到F.華格納的高難度準絕殺三分球時則說：「他總是想做出最正確的選擇與出手，導致他有時候並不希望投那些困難的投籃，但這些困難的投籃有時候正是球隊所需要的，所以我給他的建議就是『讓自己打得更不舒服』。」

湖人

上一則

12強賽／中華隊8：2輾壓美國 救回晉級決賽機會

下一則

NBA／戴維斯罰球手軟種敗因？ 詹姆斯：不能全怪罰球

延伸閱讀

NBA／戴維斯關鍵4罰中1 魔術華格納準絕殺斷湖人6連勝

NBA／戴維斯關鍵4罰中1 魔術華格納準絕殺斷湖人6連勝
NBA／首輪新秀肯奈特飆9顆三分球 湖人退爵士收下6連勝

NBA／首輪新秀肯奈特飆9顆三分球 湖人退爵士收下6連勝
NBA／菜鳥肯奈特9顆三分球 湖人6連勝

NBA／菜鳥肯奈特9顆三分球 湖人6連勝
NBA／福克斯2天砍109分 力壓詹皇、柯瑞 奪西區單周最佳球員

NBA／福克斯2天砍109分 力壓詹皇、柯瑞 奪西區單周最佳球員

熱門新聞

「紅土之王」納達爾19日在台維斯杯八強賽的職業生涯最後一舞惜敗後，正式告別網壇。路透

含淚告別網壇的納達爾 生涯總獎金史上第二高

2024-11-20 08:56
泰森14日在過磅記者會上給了保羅一巴掌。(影片截圖)

58歲拳王泰森復出 與27歲網紅保羅今晚開打前…先賞巴掌

2024-11-15 06:35
過去六周，球王辛納手感特別火燙，並把絕佳的近況轉換為空前賺錢的連勝模式。歐新社

這名網球選手每踏入球場 就進帳近100萬美元

2024-11-20 09:46
網紅拳擊手保羅(左)15日晚間與傳奇拳擊手泰森(右)對戰。(美聯社)

拳擊大秀落幕 27歲網紅保羅擊敗傳奇拳王泰森

2024-11-16 00:49
美國27歲網紅拳擊手傑克．保羅（圖右）15日對決58歲前重量級拳王麥可．泰森（圖左），最終以78：74勝出。(歐新社)

拳王泰森輸給27歲網紅 但將賺到2000萬元出場費

2024-11-16 02:45
在廈門舉行的2026美加墨世界杯亞洲區預選賽18強賽第六輪比賽中，中國隊主場1比3不敵日本隊。(新華社)

世界杯資格賽／上次0:7 中國隊「血恥之戰」1:3不敵日本

2024-11-19 10:08

超人氣

更多 >
這一州人人有醫保 卻看不起病？全美敲警鐘

這一州人人有醫保 卻看不起病？全美敲警鐘
35分錢的香蕉拍賣 這位中國人花624萬買下：吃掉它

35分錢的香蕉拍賣 這位中國人花624萬買下：吃掉它
紐約助理檢察官撞見無證客手淫 還被搶包…他被捕仍在笑

紐約助理檢察官撞見無證客手淫 還被搶包…他被捕仍在笑
4星座女性晚年最樂 健康財富雙收、子女又成材

4星座女性晚年最樂 健康財富雙收、子女又成材
烏克蘭駐英大使稱第三次世界大戰已開始 中國遭點名

烏克蘭駐英大使稱第三次世界大戰已開始 中國遭點名