NBA／F.華格納3分球絕殺湖人 替班凱羅扛起魔術門面

魔術隊華格納。(美聯社)

在球隊一哥班凱羅（Paolo Banchero）因傷缺陣的情況，魔術近期靠著F.華格納（Franz Wagner）的瘋狂表現打出一波連勝高潮，在21日作客湖人 主場的比賽中，F.華格納（Franz Wagner）再度在比賽最後2.5秒投進準絕殺後撤步三分球，幫助魔術在過去8場比賽中收下7勝，也讓缺陣的班凱羅在社群上直呼F.華格納是「全明星降臨」。

年僅23歲的F.華格納（Franz Wagner），在2021年選秀會上於首輪第8順位被魔術選入，與哥哥M.華格納（Moritz Wagner）成為隊友，並且與隔年選秀狀元班凱羅（Paolo Banchero）被視為是魔術建隊的核心。

儘管過去三個賽季F.華格納的表現逐年攀升，不過外界談到魔術仍多將焦點放在班凱羅身上，但在本季班凱羅錦打了5場比賽就因傷無限期缺陣後，F.華格納也挺身而出扛起魔術門面，包括21日出戰湖人攻下37分在內，他在班切羅缺陣的12場比賽中，繳出一張25.4分、6.2籃板、6.3助攻和1.8抄截的聯盟一線球星數據，魔術也收下了7勝5敗的佳績。

在今天於第四節豪取15分，並完成準絕殺後，上周才剛獲選東區最有價值球員的F.華格納，在被問到是否覺得過去幾季遭到低估時，他則回答：「這不是我打球的原因，而是那些能讓我的隊友感到開心的時刻，才是最重要的，我認為這才是每個球員所渴望的時刻，而不是公眾的目光與名聲。」

至於魔術教練莫斯利（Jamahl Mosley）在談到F.華格納的高難度準絕殺三分球時則說：「他總是想做出最正確的選擇與出手，導致他有時候並不希望投那些困難的投籃，但這些困難的投籃有時候正是球隊所需要的，所以我給他的建議就是『讓自己打得更不舒服』。」