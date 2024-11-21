NBA／柯瑞、維金斯聯手飆分 勇士獵老鷹西區獨走

柯瑞三分球6投4中貢獻23分。（路透）

第一節就灌進41分，勇士 隊20日碰老鷹隊幾乎一路領先，老鷹隊第四節追分之際，勇士當家球星柯瑞 （Stephen Curry）又連飆2記外線澆熄對手反撲氣燄，最終率隊以120：97收下勝例，11勝3敗戰績持續在西區領先。

勇士首節在21：17時拉出17：0狂攻，第一節打完已取得41：22領先；第二節維金斯節末先搶下進攻籃板補進、再跑快攻，連拿4分下助隊半場結束領先擴大到67：42。

第三節老鷹打出33：23攻勢縮小差距，第四節再追到85：101，但柯瑞進球、維金斯（Andrew Wiggins）飆外線，柯瑞再一連飆進2記三分球，雙星率勇士打出15：5攻勢再擴大領先，最終就以23分差距收下本季第11勝。

維金斯20日攻下全場最高27分，柯瑞三分球6投4中貢獻23分，不過勇士又出現傷兵，球團賽前才宣布，上周出戰獨行俠隊傷到左膝十字韌帶的梅爾頓（De'Anthony Melton）將進行手術，賽季提前報銷，第四節開節不到3分鐘，波傑姆斯基（Brandin Podziemski）又因卡位搶籃板時被揮到臉，直接趴在球場，退場後沒回歸。

老鷹雖有6人得分兩位數，但團隊三分球46投僅12中，強森（Jalen Johnson）的15分已是全場最高。