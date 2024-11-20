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NBA／菜鳥肯奈特9顆三分球 湖人6連勝

記者劉肇育／綜合報導
湖人對爵士，菜鳥肯奈特拿下37分。(歐新社)
湖人對爵士，菜鳥肯奈特拿下37分。(歐新社)

近期拉出一波5連勝的湖人隊，19日在主場迎戰來訪的爵士隊，上半場湖人就在雙星詹姆斯（LeBron James）和戴維斯（Anthony Davis）領軍下取得13分領先，下半場更是由新秀肯奈特（Dalton Knecht）接管戰局，他在第三節猛轟6顆三分球，全場進帳37分，幫助湖人最終以124：118收下6連勝。

湖人近期在詹姆斯連連繳出大三元以及戴維斯維持高檔表現領軍下，拉出一波5連勝高潮，而19日他們回到主場出戰爵士依舊維持火熱狀態，上半場兩人就都有雙位數進帳，其中戴維斯前兩節就繳出12分、10籃板、3助攻、2抄截的「雙十」成績單，幫助湖人取得13分領先。

不過湖人19日手感最火燙的卻不是雙星，而是今年選秀會第17順位獲選的後衛肯奈特，他在第三節戴維斯一度受傷退場的情況下，單節猛砍6顆三分球，且其中5顆還是集中在該節最後3分半鐘，在短短3分半鐘內一人豪取18分，幫助湖人一口氣將領先優勢擴大到22分。

第四節開打後，肯奈特又投進個人本場比賽第9顆三分球，幫助湖人取得最大25分領先優勢，眼看勝利即將到手，爵士卻在比賽最後階段由喬治（Keyonte George）領軍展開猛烈反撲，在比賽最後3分鐘追到僅剩個位數差距，但湖人在倒數階段罰球都能成功把握，最終仍是以6分差距收下6連勝。

湖人19日以肯奈特三分球12投9中攻下37分表現最佳，他也成為繼老鷹狀元里薩赫（Zaccharie Risacher）和76人麥肯（Jared McCain）後，本季第3位得分突破30分的新秀，至於詹姆斯與戴維斯則都攻下26分，而爵士則是以馬卡南（Lauri Markkanen）攻下22分、8籃板表現最佳。

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