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NBA／衛冕軍塞爾蒂克狂飆22記三分彈 斷騎士開季15連勝

記者曾思儒／即時報導
開季15連勝的騎士隊沒跨過塞爾蒂克這關，被綠軍外線轟垮，末節反撲失利、終於吞下本季第一敗。(美聯社)
開季15連勝的騎士隊沒跨過塞爾蒂克這關，被綠軍外線轟垮，末節反撲失利、終於吞下本季第一敗。(美聯社)

打出開季15連勝的騎士隊，今天到波士頓挑戰衛冕軍塞爾蒂克隊，半場陷入17分落後，儘管當家球星米契爾（Donovan Mitchell）領軍下半場急起直追，數度的2分差卻沒能更進一步，讓衛冕軍以120：117守護主場勝利，終止騎士開季連勝紀錄。

開賽「綠衫軍」霍福特（Al Horford）在球隊3：4落後下飆外線、泰托姆（Jayson Tatum）完成「3分打」後又助攻給布朗（Jaylen Brown）投進三分球，一波9：0攻勢讓騎士開節不到4分半就喊出暫停；恢復比賽後霍福特又追加外線，哈勒戴（Jrue Holiday）進球後「綠衫軍」領先擴大到20：8領先。騎士靠葛蘭德（Darius Garland）罰球開始追分，回敬一波12：4攻勢，雖被塞爾蒂克豪瑟（Sam Hauser）放進壓哨球，差距仍縮小到20：26。

第二節騎士一度追到41：45，但塞爾蒂克再下起三分雨，泰托姆、布朗和懷特（Derrick White）聯手飆進5記三分彈，一波強攻讓「綠衫軍」帶著65：48優勢進入下半場。

主場迎敵的塞爾蒂克今天外線手感發燙，上半場有6位成員有外線命中紀錄，團隊三分球22投16中，命中率超過6成3，泰托姆4投俱中已攻下17分外帶8籃板。

塞爾蒂克第三節延續手感，懷特、哈勒戴和霍福特都把握住外線出手機會，9分24秒就讓騎士喊出暫停；騎士暫停後努力追分，艾倫（Jarrett Allen）最後11秒打進讓分差縮小到88：90，但泰托姆晃倒防守者後飆進壓哨三分球，單場第6記三分彈讓塞爾蒂克帶著93：88領先進入決勝節。

騎士第四節緊咬比分，但懷特關鍵時刻再飆外線，騎士儘管有米契爾領軍追分，他14.2秒和泰托姆相撞後2罰命中雖再追到115：118，霍福特找到空檔灌進保險分，騎士傑洛米（Ty Jerome）最後進球也沒能改變結果，最終綠衫軍就以120：117賞給騎士首敗。

衛冕軍今天團隊外線41投22中，泰托姆三分球10投6中貢獻全隊最高33分加上12籃板、7助攻，霍福特外線5投4中攻下20分，懷特和布朗也各有19分和17分；米契爾攻下全場最高35分，傑洛米（Ty Jerome）22分、11籃板。

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