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NBA／76人墊底召開內部會議 馬克西批評安比德總是遲到

記者劉肇育／即時報導
馬克西會議中要求安比德(圖)準時參與球隊活動，因為他總是遲到已經對於休息室氣氛造成影響。(美聯社)
馬克西會議中要求安比德(圖)準時參與球隊活動，因為他總是遲到已經對於休息室氣氛造成影響。(美聯社)

在開季前13場比賽打完以2勝11敗戰績在聯盟墊底後，76人近日在老將羅瑞（Kyle Lowry）號召下召開內部會議，希望讓球員與教練間能夠敞開心胸對談，而馬克西（Tyrese Maxey）也傳出在會議中公開批評安比德（Joel Embiid）無法準時參與練球，還「總是遲到」，已經對於休息室氣氛造成影響。

76人在今年休賽季補進明星前鋒喬治（Paul George）後，組成全新的三巨頭陣容，不過開季後喬治與安比德都因為膝蓋傷勢問題連續缺席前段賽事，好不容易等到喬治復出後，馬克西又疑似因為太過操勞也進入傷兵名單，與安比德再度擦身而過，讓「三巨頭」至今仍未有連線機會。

儘管三巨頭的無法連線是76人開季戰績不佳的原因之一，但近來隊內的氣氛不佳以及球員和教練間互相指責的問題，更是造成76人戰績低迷的另一大主因，這也讓羅洛決定挺身號召內部會議，讓大家把話說開。

根據消息人士指出，馬克西在會議中就公開要求安比德準時參與球隊活動，因為他的「總是遲到」已經對於休息室氣氛造成影響，「馬克西與安比德關係一直很好，並且總是能互相指正對方的錯誤，但這確實是一個重大的問題。」

此外，球員也在會議中提出希望總教練諾斯（Nick Nurse）能對於團隊有更嚴格的指導，但諾斯則是希望球員能夠更有目的性的訓練和注重細節；而安比德則是強調，對於目前在場上的任務執行感到困惑。

消息人士指出，馬克西一直被球團內部高度評價為新一代的領導者，對於他在會議中的發言並不感到訝異，他也預計在本周出戰灰熊或是籃網的比賽中就能歸隊，有望促成三巨頭的首度連線。

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