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NBA／里拉德準絕殺挺腰上籃 公鹿斷火箭5連勝

記者劉肇育／即時報導
里拉德(左)致勝上籃幫助公鹿近4戰取得3勝。(美聯社)
里拉德(左)致勝上籃幫助公鹿近4戰取得3勝。(美聯社)

近期拉出一波5連勝躋身西區前段班的火箭隊，18日作客公鹿隊主場一度有機會將連勝之旅延續下去，不過公鹿明星後衛里拉德（Damian Lillard）在比賽最後3秒完成高難度的空中挺腰上籃命中，幫助公鹿最終以101：100中斷公牛5連勝。

在18日賽前排名西區第3名的火箭，是今年開季後聯盟的一大驚奇，而在18日作客公鹿主場的賽事中，火箭雖然在第二節一度出現亂流僅拿下17分，讓公鹿一口氣取得雙位數領先差距。

不過易籃後火箭隨即展開反撲，在第三節狂轟35分，其中後衛范弗利特（Fred VanVleet）一人就拿下17分，幫助火箭重新回到戰局之中，第四節開打後更在格林（Jalen Green）連續砍進2顆三分球後逆轉戰局。

但18日復出的公鹿後衛里拉德在第四節最後階段挺身而出，幫助公鹿在比賽最後1分鐘追到僅剩1分差距，還在倒數3.2秒突破火箭防守悍將布魯克斯（Dillon Brooks），並完成一次超高難度的空中挺腰上籃，助公鹿逆轉戰局，加上火箭最後一波進攻草草收場，最終公鹿就以1分差距中斷火箭5連勝。

里拉德18日雖然全場三分球出手6次盡墨，但仍有18分、10助攻演出，至於中鋒洛培茲（Brook Lopez）與安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）分別有27分、10籃板與20分、14籃板的雙十演出，而火箭則以范弗利特拿下26分表現最佳，格林則有21分、8籃板。

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