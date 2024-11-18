NBA／安比德、喬治合體沒用 巴特勒復出飆分賞76人4連敗

安比德（左）11投5中僅拿11分、8籃板。(美聯社)

因右腳踝扭傷缺陣4場的熱火隊當家球星巴特勒（Jimmy Butler）18日回歸，率隊第三節下起三分雨攻勢，單節飆進7記外線拉開領先，最終以106：89賞給76人隊4連敗。

巴特勒本季前8場比賽場均成績是16.1分、4.8籃板和4.9助攻，18日重回賽場就攻下全場最高30分外帶10籃板、5助攻，先是助隊上半場緊咬比分，第三節更和赫洛（Tyler Herro）、羅賓森（Duncan Robinson）聯手連進4記外線，讓熱火從53：56到65：62反超。

Jimmy Butler had it going in his return tonight:



🔥 30 PTS

🔥 10 REB

🔥 5 AST



The @MiamiHEAT push the Sixers to 2-11 👀 pic.twitter.com/ycRdQ1kbkW — NBA TV (@NBATV) 2024年11月19日

赫洛繼續追加外線，勒夫（Kevin Love）也加入開火行列，熱火單節就轟進7記三分球、打出單節35：16猛攻，帶著88：72優勢進入決勝節，最後12分鐘也保持優勢，最終以17分差距踢館成功。

上半場只拿2分的赫洛，第三節灌進16分，全場18分在熱火僅次於巴特勒，羅賓森挹注13分。