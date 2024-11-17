NBA／詹姆斯雖沒延續大三元紀錄 末節連飆三分彈秀一波

湖人隊「小皇帝」詹姆斯(右)雖中斷連4場「大三元」紀錄，但第四節末連飆2記三分彈，助湖人從2分落後到4分超前，驚險以104：99逆轉擊退鵜鶘隊。（美聯社）

湖人 隊「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）16日雖中斷連4場「大三元」紀錄，但第四節末連飆2記三分彈，助湖人從2分落後到4分超前，驚險以104：99逆轉擊退鵜鶘隊，5連勝入袋。

首節湖人還以21：30落後，半場打完差距擴大到46：56，不過靠第三節29：15攻勢逆轉戰局；第四節克洛科（Christian Koloko）、詹姆斯接連進球後湖人領先擴大到81：71，但鵜鶘馬上回敬9：0攻勢縮小差距，英格倫（Brandon Ingram）飆進外線更讓鵜鶘以97：95回到領先。

詹姆斯關鍵時刻接管戰局，先投進超前外線，最後37秒再投進再一枚三分彈，全場唯二飆進的三分球都出現在重要時刻，加上最後1秒罰球追加保險 分，率隊以5分差帶走勝利。

雖沒能延續連續「大三元」場次，詹姆斯16日仍有21分、7籃板、5助攻，搭配戴維斯（Anthony Davis）31分、14籃板，菜鳥內希特（Dalton Knecht）也貢獻5記三分彈在內的生涯新高27分，成先發另一亮點。

英格倫32分是鵜鶘最高，鮑威爾（Jaylen Nowel）挹注16分，但球隊仍吞下近12場比賽的第10敗。