NBA／菜鳥內希特轟27分 湖人退鵜鶘收5連勝

菜鳥內希特（上）繳出27分、7籃板帶動，湖人以104：99收下5連勝。（美聯社）

背靠背出賽的美國職籃NBA洛杉磯湖人 ，16日對上紐奧良鵜鶘，靠著菜鳥內希特（Dalton Knecht）繳出27分、7籃板帶動，以104：99收下5連勝。

現年23歲的內希特是湖人在本季選秀首輪第17順位選進的大齡新秀，他全場攻下27分、7籃板、2抄截，包括5記三分球，成為隊史首名同場達成這些數據的菜鳥。

連續兩天出賽的湖人，半場結束還以46：56落後鵜鶘，不過第3節鵜鶘進攻當機，單節僅投進4球、拿下15分，讓湖人在前3節結束75比71超前。

終場前2分09秒，湖人還以95：97落後，但隨後靠著詹姆斯（LeBron James）的三分球帶動下，拉出1波9：2的攻勢直接關門逆轉勝。

打了37分鐘的詹姆斯，攻下21分、7籃板、5助攻，在他的職業生涯中，包括得分、籃板、助攻、雙十場次、大三元場次，都是聯盟打了22年球員當中最多的。

戴維斯（Anthony Davis）攻下31分、14籃板，這是他本季第8場攻下超過30分以上的場次，全聯盟只有他與泰托姆（Jayson Tatum）辦得到。

連續2場先發的內希特打出生涯代表作，轟下27分、7籃板、2助攻、2抄截，而且全場零失誤。