NBA／對灰熊菜鳥中鋒周志豪出手 格林動作遭升級惡意犯規

勇士 隊15日以123：108擊敗灰熊隊，收下開季第10場勝利，不過先發球星格林（Draymond Green）第三節對灰熊菜鳥華裔 中鋒周志豪（Zach Edey）的犯規，經聯盟賽後檢視影片升級成惡意犯規一級（flagrant foul 1）。

這次犯規出現在第三節還剩7分06秒時，格林運球重心不穩跌倒掉球還跌倒，周志豪撿到球後長傳發動快攻，身體卻被格林擋下，格林左手肘卡住他的右腳，讓周世豪被絆倒在球場。

裁判當下有吹哨，但沒重新檢視，周志豪和灰熊教練簡金斯（Taylor Jenkins）賽後都表達不滿，攻下14分、9籃板的周志豪說：「這肯定不是一個籃球動作。」

簡金斯也說，周志豪整體表現不錯，但很遺憾出現這次攻防，灰熊在周志豪努力下原本有大好快攻機會，格林抓住周志豪的腿卻沒被重新檢視，「所以我知道聯盟有個守則，而我不知道為何沒有影片檢視，非常失望。」

Draymond Green trips Zach Edey.



Typical…

pic.twitter.com/Xw6yNgOwN4 — Grizz Lead (@Grizz_Lead) 2024年11月16日