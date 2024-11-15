我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拳王泰森輸給27歲網紅 但將賺到2000萬元出場費

薄瓜瓜準岳父現身 許子文對兩岸訂親微笑一語

NBA／首節就狂轟49分 騎士4人得分破20拿下開季14連勝

記者劉肇育／即時報導
米契爾15日是單節豪取18分。(路透)
米契爾15日是單節豪取18分。(路透)

開季至今仍保持不敗金身的騎士，15日在與公牛的比賽中再度展現強大的進攻火力，不僅首節就豪取49分刷新隊史單節得分紀錄，末節米契爾（Donovan Mitchell）個人更是單節豪取18分，在滿場「MVP」歡呼聲中，最終騎士也以133：121拿下開季14連勝，並改寫隊史最長連勝紀錄。

年輕的騎士今年開季狀況火熱，在15日賽前已經拿下開季13連勝，15日他們則是繼續在主場出戰公牛，首節騎士諸將就火力全開，以8成7的超水準命中率單節豪取49分改寫隊史紀錄，其中包括米契爾（Donovan Mitchell）、葛蘭德（Darius Garland）、艾倫（Jarrett Allen）三人得分都來到雙位數，幫助騎士取得15分領先優勢。

儘管第二節騎士團隊手感稍稍降溫，單節「僅有」28分進帳，反觀公牛則是在懷特（Coby White）與佛西維奇（Nikola Vucevic）領軍下，單節有39分進帳，幫助公牛追到僅剩下4分差距，上半場打完兩隊已經合計拿下誇張的150分。

易籃後公牛持續追近比分，甚至在第三節中段懷特投進三分球後一度逆轉戰局，但多點開花的騎士馬上重新要回領先，第四節更是在米契爾單節投進3顆三分球拿下18分領軍下奠定勝基，最終以12分差距收下創隊史紀錄的14連勝，且開季14連勝也追平聯盟史上第3長的開季連勝紀錄。

騎士15日共4人得分在20分以上，其中米契爾攻下37分、7籃板、4助攻，葛蘭德則有29分、9助攻，艾倫24分、10籃板，替補上陣的勒佛特（Caris LeVert）則有22分、8助攻，至於公牛則以懷特29分表現最佳。

上一則

ATP年終賽／阿爾卡拉斯無緣4強 盼助納達爾奪冠退休

下一則

NBA／連4場大三元創紀錄 詹姆斯訝異花了22年才達成

延伸閱讀

NBA／騎士13連勝只是考驗開始 米契爾：養成良好贏球習慣

NBA／騎士13連勝只是考驗開始 米契爾：養成良好贏球習慣
NBA／騎士奪開季13連勝 史上第6隊 葛蘭德：帶侵略性和自信打每場比賽

NBA／騎士奪開季13連勝 史上第6隊 葛蘭德：帶侵略性和自信打每場比賽
NBA／76人雙星缺陣 米契爾「準大三元」率騎士奪開季13連勝

NBA／76人雙星缺陣 米契爾「準大三元」率騎士奪開季13連勝
NBA／米契爾「30＋」紀錄超越厄文 將連勝功勞歸功板凳

NBA／米契爾「30＋」紀錄超越厄文 將連勝功勞歸功板凳

熱門新聞

泰森14日在過磅記者會上給了保羅一巴掌。(影片截圖)

58歲拳王泰森復出 與27歲網紅保羅今晚開打前…先賞巴掌

2024-11-15 06:35
中國網球選手鄭欽文9日在WTA年終總決賽中，爭奪冠軍失利。(路透)

網球／奧運後接連與冠軍錯身而過 鄭欽文「只差一口氣」？

2024-11-11 06:25
中國網球好手鄭欽文8日在WTA年終總決賽的準決賽中獲勝。(新華社)

22歲鄭欽文、20歲高芙爭冠 網球年終賽將是「青春對決」

2024-11-08 21:54
大谷翔平奪冠，妻子田中真美子抱著愛犬同賀。（取材自Instagram）

MLB／大谷翔平和真美子打籃球畫面曝光 網讚：真美子更厲害

2024-11-08 01:32
網紅拳擊手保羅(左)15日晚間與傳奇拳擊手泰森(右)對戰。(美聯社)

拳擊大秀落幕 27歲網紅保羅擊敗傳奇拳王泰森

2024-11-16 00:49
柯瑞（右）在場上和湯普森有不少互動。（美聯社）

NBA／柯瑞轟37分 比「睡覺」手勢送湯普森和獨行俠

2024-11-13 00:55

超人氣

更多 >
水煮蛋剝殼有技巧 美食家提供這一招

水煮蛋剝殼有技巧 美食家提供這一招
薄瓜瓜十多年來行事低調 手握2張美國律師執照

薄瓜瓜十多年來行事低調 手握2張美國律師執照
薄瓜瓜婚宴低調辦在新竹 馬辦否認馬英九出席消息

薄瓜瓜婚宴低調辦在新竹 馬辦否認馬英九出席消息
58歲拳王泰森復出 與27歲網紅保羅今晚開打前…先賞巴掌

58歲拳王泰森復出 與27歲網紅保羅今晚開打前…先賞巴掌
房市榮景不再？專家：德州奧斯汀已成「重災區」

房市榮景不再？專家：德州奧斯汀已成「重災區」