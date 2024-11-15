NBA／首節就狂轟49分 騎士4人得分破20拿下開季14連勝

米契爾15日是單節豪取18分。(路透)

開季至今仍保持不敗金身的騎士，15日在與公牛的比賽中再度展現強大的進攻火力，不僅首節就豪取49分刷新隊史單節得分紀錄，末節米契爾（Donovan Mitchell）個人更是單節豪取18分，在滿場「MVP」歡呼聲中，最終騎士也以133：121拿下開季14連勝，並改寫隊史最長連勝紀錄。

年輕的騎士今年開季狀況火熱，在15日賽前已經拿下開季13連勝，15日他們則是繼續在主場出戰公牛，首節騎士諸將就火力全開，以8成7的超水準命中率單節豪取49分改寫隊史紀錄，其中包括米契爾（Donovan Mitchell）、葛蘭德（Darius Garland）、艾倫（Jarrett Allen）三人得分都來到雙位數，幫助騎士取得15分領先優勢。

儘管第二節騎士團隊手感稍稍降溫，單節「僅有」28分進帳，反觀公牛則是在懷特（Coby White）與佛西維奇（Nikola Vucevic）領軍下，單節有39分進帳，幫助公牛追到僅剩下4分差距，上半場打完兩隊已經合計拿下誇張的150分。

易籃後公牛持續追近比分，甚至在第三節中段懷特投進三分球後一度逆轉戰局，但多點開花的騎士馬上重新要回領先，第四節更是在米契爾單節投進3顆三分球拿下18分領軍下奠定勝基，最終以12分差距收下創隊史紀錄的14連勝，且開季14連勝也追平聯盟史上第3長的開季連勝紀錄。

騎士15日共4人得分在20分以上，其中米契爾攻下37分、7籃板、4助攻，葛蘭德則有29分、9助攻，艾倫24分、10籃板，替補上陣的勒佛特（Caris LeVert）則有22分、8助攻，至於公牛則以懷特29分表現最佳。