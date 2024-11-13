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NBA／本季處女秀表現差 安比德坦言「有心理障礙」

記者曾思儒／即時報導
安比德（左）12日出賽26分鐘11投僅2中拿13分。(路透)
安比德（左）12日出賽26分鐘11投僅2中拿13分。(路透)

76人隊當家球星安比德（Joel Embiid）12日終於迎接開季第一場比賽，但出賽26分鐘的他11投僅2中拿13分，外加3籃板、5助攻和1阻攻，讓76人以99：1111敗給尼克隊，他坦言有些心理障礙，希望下場比賽就能有好表現。

安比德除因膝傷問題延遲開季，還因推擠專欄最佳遭聯盟禁賽3場，直到76人第10場才回歸。他表示比賽表現主要和信心和自我信任，這也是自己要面對的心理障礙，「但我認為就算沒這障礙，我也可以打得很好，我要去到達某些時刻。」

所謂的時刻何時會到？「我不知道什麼時候，或許下一場，或許要再兩場，但通常很快就能找到感覺，所以我不會有事。」8月巴黎奧運金牌戰後首度出賽的安比德說。

76人開季10場只拿2勝，排名在東區落在後段班，僅優於暴龍隊，且明天「背靠背」出賽就要碰聯盟唯一的不敗之師騎士隊，硬仗可以預期。

安比德提到，球隊目前最重要的是保持健康，開季都有膝蓋狀況的喬治（Paul George）和自己都回歸，但馬克西（Tyrese Maxey）還在傷兵名單中，「當我們都在場上，我相信我們會有很好的機會多贏幾場比賽。」

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