NBA／米契爾「30＋」紀錄超越厄文 將連勝功勞歸功板凳

騎士11日作客公牛主場，一哥米契爾進帳36分、8籃板領軍下，以6分差距收下開季12連勝。(路透)

騎士11日作客公牛主場，在一哥米契爾（Donovan Mitchell）進帳36分、8籃板領軍下，以6分差距收下開季12連勝，成為史上第8支打出如此開季成績的隊伍，也是繼2016年的勇士 開季24連勝以來最長的開季連勝紀錄，但賽後米契爾也將功勞歸給11日救火成功的替補球員。

年輕的騎士今年開季狀況火熱，包括尼克、湖人 、公鹿、勇士都成為其手下敗將，在11日出戰公牛的比賽中，儘管整場比賽與對手拉鋸，甚至在比賽最後5分鐘還與公牛戰成平手，但靠著米契爾、葛蘭德（Darius Garland）、莫布里（Evan Mobley）等人在比賽最後關頭的聯手發揮，最終以6分差距順利守成，奪下開季12連勝。

而騎士的開季12連勝也足以排上聯盟史上第6名，甚至是進入21世紀後第3支達成此紀錄的球隊，前兩隊分別為獨行俠在2002年的開季14連勝，至於勇士則是在2015-16賽季創下開季24連勝，而在史上8支完成至少開季12連勝的球隊中最終有兩隊奪下冠軍。

Donovan Mitchell's HUGE night keeps Cleveland undefeated 😤



36 PTS

7 3PM



The @cavs are the 8th team ever to start 12-0! pic.twitter.com/E0fdzbO1wJ — NBA (@NBA) 2024年11月12日

不過對於球隊今年能延續開季連勝紀錄，攻下全隊最高36分的米契爾賽後則將功勞歸給球隊替補球員，因為在第三節剩下4分多鐘時騎士一度落後達到9分，但接下來騎士板凳球員卻率領球隊追平比數，甚至在第四節逆轉。

「我們為自己挖了一個坑，老實說是替補球員救了我們，因為先發球員都有點疲累了。」米契爾在談到球隊延續連勝之旅後表示，「這是一場團隊的努力，我們必須為替補球員大聲喝采，大家都為了彼此而戰且相當無私，我們必須讓它繼續保持下去。」

而米契爾也在11日的比賽中完成騎士生涯的第55度單場30分賽事，正式超越厄文 （Kyrie Irving）的54場，且出賽場次僅用了134場，至於騎士隊史此項紀錄保持人則為詹姆斯的324場，出賽場次則為849場。