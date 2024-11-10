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NBA／騎士開季11連勝 聯盟史上第12隊達標

記者蔡佳霖／綜合報導
騎士勇奪開季11連勝，其中葛蘭德(左)拿下20分6助攻。(美聯社)
騎士勇奪開季11連勝，其中葛蘭德(左)拿下20分6助攻。(美聯社)

NBA開季至金維持不敗之身的騎士大軍，9日在主場「背靠背」迎戰同樣連打兩天的客隊籃網差點就要翻船。即使一度領先15分之多，卻在第三節損失殆盡，反而陷入14分落後局面。

新任主帥亞特金森（Kenny Atkinson）第四節啟用一大四小的配置，中鋒艾倫（Jarrett Allen）完全沒上場，板凳軍團及時殺出，並且在葛蘭德（Darius Garland）主導之下，搭配莫布里（Evan Mobley）的活躍表現，騎士展現強大防守反擊，單節轟出35比18的猛烈攻勢，硬是在最後時刻扭轉戰局，在驚濤駭浪中以105比100拿下勝利。

根據統計，騎士成為史上第12支取得開季11連勝的球隊，前一次就是出現在2015-16年賽季，當年勇士以24連勝開局，獲得破紀錄的73勝9敗。

「NBA自1946年以來已經有78年的歷史，總共也只有12支球隊開局取得11連勝，我們就是其中一隊。雖然我們在第三節打得十分掙扎，不過我們在末節打出了漂亮的反擊。」亞特金森表示。

對騎士來說，這場大逆轉秀除了延續連勝紀錄外，第四節都有不同的球員挺身而出接續火力可說是騎士本季進攻一大亮點；第四節初期的勒佛特（Caris LeVert）、米契爾（Donovan Mitchell）和莫布里讓騎士從兩位數落後分差追到僅有2分。

之後葛蘭德接手，個人獨拿8分，加上助攻莫布里灌進兩分，讓球隊逆轉超前，就連傑洛米（Ty Jerome）也能操刀單打，殺得籃網措手不及。不再那麼仰賴米契爾的全面攻勢，也是騎士能夠脫胎換骨的關鍵。

騎士雖然中斷了開季以來連續10場得分達110分的聯盟紀錄，但整體進攻效率和得分火力依然傲視全聯盟。

葛蘭德拿下20分6助攻，莫布里23分16籃板4抄截，米契爾22分；替補的勒佛特則有12分6助攻2阻攻表現。騎士整個第四節投籃命中率高達77.8%，並且製造籃網6次失誤。

籃網8日在波士頓延長賽飲恨，9日又未能把握機會斬斷對手連勝，殊為可惜；進攻三箭頭得分均破20分，湯瑪斯（Cam Thomas）22分6助攻，施羅德（Dennis Schroder）22分5助攻，強森（Cameron Johnson）23分。克萊斯頓（Nicolas Claxton）10分10籃板4助攻。

NBA 勇士 波士頓

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