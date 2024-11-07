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NBA／開季出賽4場平均1分 湖人將布朗尼下放發展聯盟

記者劉肇育／即時報導
布朗尼。(路透)
布朗尼。(路透)

在與湖人隊一同完成賽季前8場比賽，其中包括近5場的客場之旅後，湖人新秀布朗尼（Bronny James）在今天傳出遭到球團下放到發展聯盟南灣湖人隊，並預計在後天與鹽湖城的比賽中進行發展聯盟首秀。

在今年選秀會第二輪獲得湖人青睞的詹姆斯（LeBron James）之子布朗尼，於賽季開幕戰就與父親詹姆斯完成聯盟史上首次的「父子連線」成就，並且在之後作客家鄉球隊騎士主場的賽事中完成生涯首度得分。

在昨天與灰熊隊之戰再度登場，並且靠著罰球拿下2分後，本季出賽4場留下平均1分、0.3籃板、0.5助攻數據的布朗尼，儘管將會出現在明天出戰76人隊的登錄名單中，但也將如湖人球團日前計畫，在客場之旅結束後將他下放到發展聯盟南灣湖人。

湖人總教練瑞迪克（JJ Redick）在今年開季時就曾表示，布朗尼的新秀賽季出賽計畫從第一天就已經擬定，將會讓他在發展聯盟與NBA間來回，而這樣的安排也獲得詹姆斯的認同，並希望兒子不管在哪個舞台都能夠找到成長的空間。

而開季前8場比賽能夠隨隊出賽，對於一名二輪選秀球員來說確實已經是相當大的「禮遇」，根據統計數據，在去年選秀會上中選的28名二輪球員中，有23人都打過發展聯盟，甚至是大多時間都是在發展聯盟出賽。

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