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NBA／喬治出戰前東家難逃噓聲 哈登率快艇賞76人4連敗

記者劉肇育／即時報導
哈登(左)、喬治(中)。 (路透)
哈登(左)、喬治(中)。 (路透)

今年夏天以自由球員身分轉戰76人隊後，明星前鋒喬治（Paul George）6日首度作客快艇隊新主場出戰前東家，全場有18分、7籃板演出，但快艇在哈登（James Harden）、鮑威爾（Norman Powell）攜手攻下44分領軍下，仍以110：98獲勝，76人開季前7場比賽僅拿下1勝，戰績在東區墊底。

喬治過去5年身披快艇戰袍，在休賽季轉隊後首度出戰前東家，賽前也談到自己離開洛杉磯的原因及強調與快艇高層和制服組都保持相當好的關係，會選擇離開是因為雙方在續約與未來規劃無法達成共識。

快艇球團對喬治歸來相當禮遇，還特別播放影片向他致敬，快艇球迷雖有人舉牌歡迎喬治，但噓聲對待更是不在少數；前一場比賽才剛從膝傷中歸隊的喬治，6日明顯比前場更進入狀態，全場9次出手命中7球，包括三分球3投2中，拿下全隊最高的18分。

過去一段時間喬治、安比德（Joel Embiid）雙雙缺陣，馬克西（Tyrese Maxey）獨自扛起球隊大旗，6日不僅手感不佳，13投僅5中拿下12分，還因為受傷提前退場，也讓76人無法與多點開花的快艇繼續拉鋸，最終以12分差距吞下4連敗。

快艇6日則是以鮑威爾砍進6顆三分球拿下26分表現最佳，哈登上半場雖然手感不佳，但第三節就灌進12分，幫助快艇擴大領先差距，最終也有18分、6助攻、3抄截演出。

快艇 洛杉磯

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