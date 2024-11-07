NBA／喬治出戰前東家難逃噓聲 哈登率快艇賞76人4連敗

哈登(左)、喬治(中)。 (路透)

今年夏天以自由球員身分轉戰76人隊後，明星前鋒喬治（Paul George）6日首度作客快艇 隊新主場出戰前東家，全場有18分、7籃板演出，但快艇在哈登（James Harden）、鮑威爾（Norman Powell）攜手攻下44分領軍下，仍以110：98獲勝，76人開季前7場比賽僅拿下1勝，戰績在東區墊底。

喬治過去5年身披快艇戰袍，在休賽季轉隊後首度出戰前東家，賽前也談到自己離開洛杉磯 的原因及強調與快艇高層和制服組都保持相當好的關係，會選擇離開是因為雙方在續約與未來規劃無法達成共識。

快艇球團對喬治歸來相當禮遇，還特別播放影片向他致敬，快艇球迷雖有人舉牌歡迎喬治，但噓聲對待更是不在少數；前一場比賽才剛從膝傷中歸隊的喬治，6日明顯比前場更進入狀態，全場9次出手命中7球，包括三分球3投2中，拿下全隊最高的18分。

Paul George's tribute video from the Clippers. He helped lead the team to its first Western Conference Finals ever, and deserved the applause he received pic.twitter.com/5NesgkmhDw — Farbod Esnaashari (@Farbod_E) 2024年11月7日

過去一段時間喬治、安比德（Joel Embiid）雙雙缺陣，馬克西（Tyrese Maxey）獨自扛起球隊大旗，6日不僅手感不佳，13投僅5中拿下12分，還因為受傷提前退場，也讓76人無法與多點開花的快艇繼續拉鋸，最終以12分差距吞下4連敗。

快艇6日則是以鮑威爾砍進6顆三分球拿下26分表現最佳，哈登上半場雖然手感不佳，但第三節就灌進12分，幫助快艇擴大領先差距，最終也有18分、6助攻、3抄截演出。