NBA／柯爾被綠衫軍球迷噓爆 柯瑞27分救主勇士拒絕逆轉

柯瑞(右)最後5分鐘挺身而出擋住綠衫軍逆襲，全場拿下27分、9助攻、7籃板。(路透)

勇士 隊6日作客塞爾蒂克隊主場，儘管上半場成功限制住泰托姆（Jayson Tatum）發揮取得領先，不過他在第三節單節狂飆17分，幫助塞爾蒂克在下半場一度逆轉戰局，但勇士柯瑞 （Stephen Curry）在比賽最後5分鐘與希爾德（Buddy Hield）挺身而出，最終以118：112收下5連勝，並中斷對手3連勝。

勇士主帥柯爾（Steve Kerr）今年帶領美國男籃征戰巴黎奧運 拿下金牌，卻因為未給泰托姆太多發揮空間，甚至在關鍵戰役讓他缺陣，一度引發議論，甚至泰托姆也直言對於這個夏天的經歷感到失落。

Celtics Fans didn’t hold back the BOOs at Steve Kerr during intros tonight

pic.twitter.com/Qlrkiixmin — Barstool Sports (@barstoolsports) 2024年11月7日

柯爾在開賽介紹時遭到「綠衫軍」球迷噓聲以待，但上半場勇士仍靠成功封鎖泰托姆，讓他7次出手僅命中2球、拿下8分，且發生高達4次失誤，成功阻斷塞爾蒂克的進攻核心，上半場僅攻下40分，與前一次交手時上半場82分相比，表現判若兩隊。

不過易籃後泰托姆找回進攻手感，單節7次出手命中5球，包括4顆三分球，個人獨得17分，加上該節倒數階段豪瑟（Sam Hauser）、普里查德（Payton Pritchard）連續命中兩顆三分球，幫助塞爾蒂克追到1分差。

第四節開打不到兩分鐘，懷特（Derrick White）就以一記三分球幫助塞爾蒂克逆轉取得領先，不過關鍵時刻柯瑞再度挺身而出，該節中段3分鐘內就獨得10分，加上希爾德的外線火力支援，幫助勇士再度要回領先優勢。

In the final frame

the Dubs delivered 💥@Kia || Clutch Plays pic.twitter.com/2dOGbGmQnF — Golden State Warriors (@warriors) 2024年11月7日

儘管泰托姆試圖力挽狂瀾，幫助綠衫軍在倒數27秒又追到4分差距，最終勇士仍靠格林（Draymond Green）、安德森（Kyle Anderson）在比賽結束前的4罰3中，以118：112險勝綠衫軍，收下5連勝。

柯瑞拿下27分、9助攻、7籃板表現最佳，第三節拿下第11分後，生涯總得分超越「惡漢」巴克利（Charles Barkley），登上史上第30名；維金斯（Andrew Wiggins）、希爾德則皆有16分進帳，安德森砍進3顆三分球拿下11分。

塞爾蒂克在布朗（Jaylen Brown）缺陣下，泰托姆攻下32分表現最佳，懷特砍進7顆三分球拿下26分，替補上陣的普里查德攻下16分。