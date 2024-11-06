NBA／喬治首度迎戰前東家 強調與快艇高層關係被誤解

喬治表示他與快艇高層仍保持良好關係。 (路透)

明星前鋒喬治今天與新東家76人本季首度作客快艇 新主場，也是喬治今夏以自由球員身份加入76人後首戰前東家，在今天賽前練投後他強調，自己與快艇老闆和制服組一直保持著相當不錯的關係，但也因此導致雙方在續約談判陷入僵局時，讓喬治做出離開的決定。

過去5個賽季都身披快艇戰袍的喬治，上個賽季就與快艇球團不斷針對續約一事進行討論，儘管快艇球團一度有意開出與雷納德（Kawhi Leonard）相似的3年1.5億美元合約與之續約，但喬治卻希望能附帶不可交易條款，或是將合約年限提升至4年頂薪。

在雙方討論無果的情況下，最終喬治也決定以4年2億1200萬美元的價碼與76人簽約，並在前天完成個人加盟76人後的首秀，在今天將回到快艇新主場作客前，喬治也談論到了與快艇制服組的關係，他說：「我認為這有點被誤解了，不管是與法蘭克（Lawrence Frank）或是鮑默（Steve Ballmer）的關係，都被寫得不太正確，因為當我還在這邊時我們的關係是很棒的。」

喬治坦言，也因為他與快艇高層都維持著好的互動，導致他最終離開的決定讓不少人感到震驚，而其中的關鍵就在於快艇球團只希望再給現有的三巨頭陣容3年的時間，並保持4年後陣容的彈性空間，最終喬治也理解球團這樣的決定，選擇轉身離開。

回首在快艇的5個賽季，喬治說：「我的意思是，如果我們都保持健康，那就是我們每個人心中唯一的『如果』，那一切可能會更好。」