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NBA／不滿私生活被報導 安比德和記者爆衝突放話：自己承擔後果

記者曾思儒／即時報導
76人隊當家球星安比德持續養傷缺陣中，2日球隊107：124敗給灰熊隊後，他又和當地一名專欄作家在休息室爆發衝突，聯盟已經啟動調查。(美聯社)
76人隊當家球星安比德持續養傷缺陣中，2日球隊107：124敗給灰熊隊後，他又和當地一名專欄作家在休息室爆發衝突，聯盟已經啟動調查。(美聯社)

76人隊當家球星安比德（Joel Embiid）持續養傷缺陣中，但名字仍不斷出現在媒體版面，2日球隊107：124敗給灰熊隊後，他又和當地一名專欄作家在休息室爆發衝突，聯盟已經啟動調查。

和安比德發生衝突的專欄作家海耶斯（Marcus Hayes），先前曾報導安比德過世的弟弟以及安比德的兒子，兩位安比德的親近家人都叫亞瑟（Arthur）；海耶斯還質疑過安比德的職業精神，以及對維持身材付出的努力。

2日賽後當記者進入76人休息室採訪球員時，沒出賽的安比德站起身，和海耶斯對峙並放話說：「下一次你再提提到我過世的弟弟和小孩，你可以看我會對你做些什麼，自己去承擔後果。」

安比德之後曾說，不在意媒體說些什麼，「但你在意。」海耶斯回應說。如此來回下，安比德的聲音愈來愈大，沒多久更推了海耶斯的肩膀。球隊的公關立刻介入擋在兩人之間，另一名公關請馬克西（Tyrese Maxey）的訪問移動到休息室外，試著清空記者們。

在此同時，球隊保全要求媒體不要報導發生什麼事情，安比德立刻對保全大喊：「他們可以做任何他們想做的事情，我不在乎。」

76人的籃球營運總裁莫雷（Daryl Morey）表示，球團已經知道這起事件，非常嚴肅看待，也啟動調查且通知NBA。NBA也發表聲明表示，已經知道這起休息室的事件，已經進行調查。

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